मानसा में बड़ी वारदात: डीसी के गनमैन ने परिवार को गोली मार किया सुसाइड, एक बेटे की मौत; पत्नी-बेटा गंभीर

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मृतक पुलिसकर्मी की पहचान गुरविंदर सिंह के रूप में हुई है। गुरविंदर सिंह और उसके 17 वर्षीय बेटे जोत की मौत हो गई है, जबकि उसकी पत्नी हरप्रीत कौर और उनके बेटे दिलशान को रेफर कर दिया गया है।वारदात निधान सिंह नगर में सुबह सात बजे की है। मानसा के एसएसपी वैभव चौधरी ने बताया कि यह मामला घरेलू विवाद का लग रहा है। पुलिस जरूरी कार्रवाई कर रही है। पुलिसकर्मी गुरविंदर सिंह मानसा के डिप्टी कमिश्नर के गनमैन के तौर पर तैनात था। बताया जा रहा है कि वह पिछले दो दिनों से छुट्टी पर था।गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दाैरे पर हैं। वे मानसा में परविंदर झोटा के परिवार से मुलाकात करेंगे। शाह के दाैरे से पहले फायरिंग की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।