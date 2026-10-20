मानसा में बड़ी वारदात: डीसी के गनमैन ने परिवार को गोली मार किया सुसाइड, एक बेटे की मौत; पत्नी-बेटा गंभीर
संवाद न्यूज एजेंसी, मानसा Published by: Nivedita Updated Tue, 20 Oct 2026 08:15 AM IST
सार
गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दाैरे पर हैं। वे मानसा में परविंदर झोटा के परिवार से मुलाकात करेंगे। शाह के दाैरे से पहले फायरिंग की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।
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विस्तार
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मानसा में मंगलवार सुबह डिप्टी कमिश्नर के गनमैन ने अपनी पत्नी और दो बेटों को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली लगने से एक बेटे की माैत हो गई, वहीं उसकी पत्नी और दूसरा बेटा जख्मी है।घायलों को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें रेफर किया गया है।
मृतक पुलिसकर्मी की पहचान गुरविंदर सिंह के रूप में हुई है। गुरविंदर सिंह और उसके 17 वर्षीय बेटे जोत की मौत हो गई है, जबकि उसकी पत्नी हरप्रीत कौर और उनके बेटे दिलशान को रेफर कर दिया गया है।
घरेलू विवाद में मारी गोली
वारदात निधान सिंह नगर में सुबह सात बजे की है। मानसा के एसएसपी वैभव चौधरी ने बताया कि यह मामला घरेलू विवाद का लग रहा है। पुलिस जरूरी कार्रवाई कर रही है। पुलिसकर्मी गुरविंदर सिंह मानसा के डिप्टी कमिश्नर के गनमैन के तौर पर तैनात था। बताया जा रहा है कि वह पिछले दो दिनों से छुट्टी पर था।
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अमित शाह के दाैरे से पहले वारदात
गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दाैरे पर हैं। वे मानसा में परविंदर झोटा के परिवार से मुलाकात करेंगे। शाह के दाैरे से पहले फायरिंग की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।
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मृतक पुलिसकर्मी की पहचान गुरविंदर सिंह के रूप में हुई है। गुरविंदर सिंह और उसके 17 वर्षीय बेटे जोत की मौत हो गई है, जबकि उसकी पत्नी हरप्रीत कौर और उनके बेटे दिलशान को रेफर कर दिया गया है।
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घरेलू विवाद में मारी गोली
वारदात निधान सिंह नगर में सुबह सात बजे की है। मानसा के एसएसपी वैभव चौधरी ने बताया कि यह मामला घरेलू विवाद का लग रहा है। पुलिस जरूरी कार्रवाई कर रही है। पुलिसकर्मी गुरविंदर सिंह मानसा के डिप्टी कमिश्नर के गनमैन के तौर पर तैनात था। बताया जा रहा है कि वह पिछले दो दिनों से छुट्टी पर था।
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अमित शाह के दाैरे से पहले वारदात
गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दाैरे पर हैं। वे मानसा में परविंदर झोटा के परिवार से मुलाकात करेंगे। शाह के दाैरे से पहले फायरिंग की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।