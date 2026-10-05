अबोहर में कांग्रेस का रोष प्रदर्शन: सीवरेज समस्या के विरोध में निगम गेट पर लगाया ताला, तत्काल समाधान की मांग

अबोहर में लंबे समय से जारी सीवरेज समस्या के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को रोष रैली व धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ जिला उपप्रधान सुधीर भादू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं व शहरवासियों ने नगर निगम के मेन गेट पर ताला लगाकर निगम कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शन की शुरुआत बाजार नंबर 9 स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक से उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद हुई।

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