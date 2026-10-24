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पंजाब: चुनावी रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस ने उतारा नया चेहरा, पूर्व आईएएस अधिकारी को दी बड़ी जिम्मेवारी

Sat, 24 Oct 2026 10:46 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Sat, 24 Oct 2026 10:46 PM IST
सार

कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति को धार देने के लिए पंजाब समेत पांच राज्यों में वॉर रूम प्रमुख नियुक्त किए हैं। पंजाब में पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन को ये जिम्मेवारी दी गई है। 

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Congress has entrusted the responsibility of its 'war room' in Punjab to former IAS officer Gopinathan
कांग्रेस ने कन्नन गोपीनाथन को सौंपी वॉर रूम प्रमुख की कमान - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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पंजाब में  विधानसभा चुनाव की तैयारियों  के मद्देनजर  कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन को प्रदेश के चुनावी वॉर रूम का चेयरमैन नियुक्त किया है। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी दी।

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कांग्रेस ने पांच राज्यों में नियुक्त किए वॉर रूम प्रमुख
कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति को धार देने के लिए पंजाब समेत पांच राज्यों में वॉर रूम प्रमुख नियुक्त किए हैं। उत्तर प्रदेश में सचिन यादव, गोवा में इम्रोज खान, मणिपुर में बिस्वरंजन मोहंती और उत्तराखंड में कृष्ण सत्रोड़ को जिम्मेदारी दी गई है। वॉर रूम चुनावी रणनीति, प्रचार अभियान के समन्वय, आंकड़ों के विश्लेषण और पार्टी के संदेश को प्रभावी ढंग से मतदाताओं तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा।
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पंजाब में प्रदेशाध्यक्ष परगट सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पहले ही संगठन को एकजुट कर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी चुनाव अभियान की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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