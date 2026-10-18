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पंजाब: सीएम मान ने पेरिस में 'सोहणा' ब्रांड के दो उत्पाद किए लॉन्च, वैश्विक बाजार में पहुंचे सफेद छोले-राजमा

Sun, 18 Oct 2026 08:55 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, पंजाब
अमर उजाला नेटवर्क, पंजाब Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 18 Oct 2026 08:55 PM IST
सार

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 'एसआईएएल पेरिस 2026' अंतरराष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनी में मार्कफेड के 'सोहणा' ब्रांड के तहत दो नए उत्पाद लॉन्च किए। ये उत्पाद 'कैन्ड सफेद छोले' और 'कैन्ड राजमा' हैं।

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CM Mann launches two Sohna brand products in Paris white chickpeas and kidney beans enter global market in Pun
सीएम भगवंत मान - फोटो : ANI

विस्तार
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 'एसआईएएल पेरिस 2026' अंतरराष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनी में मार्कफेड के 'सोहणा' ब्रांड के तहत दो नए उत्पाद लॉन्च किए। ये उत्पाद 'कैन्ड सफेद छोले' और 'कैन्ड राजमा' हैं। यह पहल पंजाब के कृषि क्षेत्र के वैश्विक विस्तार और निर्यात को मजबूत करने के लिए की गई है।

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मुख्यमंत्री ने पेरिस में इंडिया पवेलियन का दौरा किया और मार्कफेड के प्रदर्शनी स्टॉल का उद्घाटन किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह पंजाब के किसानों और सहकारी संस्थाओं के लिए गर्व की बात है। इन उत्पादों से दुनिया भर के लोग पंजाब के तैयार-से-तैयार खाने का स्वाद ले सकेंगे। इसका उद्देश्य पंजाब के शुद्ध उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और पंजाबी उत्पादों को पहचान मिलेगी। यह लॉन्चिंग मार्कफेड के डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के पोर्टफोलियो का विस्तार करती है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुविधाजनक खाद्य उत्पादों की मांग पूरी करेगी। मुख्यमंत्री ने मार्कफेड, मिल्कफेड और पंजाब एग्रो की भूमिका पर प्रकाश डाला।
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'पंजाब मार्ट' और मार्कफेड की क्षमता
'एस.आई.ए.एल. पेरिस 2026' में 'पंजाब मार्ट' के अंतर्गत इन उत्पादों को संयुक्त रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है। यह पंजाब की प्रमुख सहकारी संस्थाओं को साझा अंतरराष्ट्रीय मंच पर लाता है। मार्कफेड की भागीदारी पंजाब के सहकारी फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय क्षमता दर्शाती है। मार्कफेड का टर्नओवर 21,248 करोड़ रुपये से अधिक है। यह संस्थान पंजाब के लगभग 20 लाख किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।
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वैश्विक पहुंच और भविष्य की योजनाएं
मार्कफेड पहले से ही 20 से अधिक देशों को अपने उत्पाद निर्यात कर रहा है। इनमें मध्य पूर्व, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। प्रदर्शनी का उद्देश्य खरीदारों और वितरकों से जुड़कर इस पहुंच को बढ़ाना है। मार्कफेड के पास डिब्बाबंद सरसों के साग और रेडी-टू-ईट उत्पादों के लिए 2,700 मीट्रिक टन वार्षिक प्रोसेसिंग क्षमता है। संस्थान अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए प्राइवेट-लेबल मैन्युफैक्चरिंग की भी योजना बना रहा है।

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