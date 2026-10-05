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पंजाब की हर मां-बहन मावां-धियां योजना की ब्रांड एंबेसडर: सीएम मान की अपील-पात्र महिलाएं कराएं पंजीकरण

Mon, 05 Oct 2026 01:31 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Mon, 05 Oct 2026 01:31 PM IST
सार

‘मावां-धियां सत्कार योजना’ के तहत अब तक 75 लाख से अधिक महिलाएं पंजीकृत हो चुकी हैं और 3,824.87 करोड़ रुपये की सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है। 

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CM Bhagwant Mann described every mother sister in Punjab brand ambassador of Maavan-Dhiyan Satkar Yojana
गुरमेल कौर उर्फ मेलो को गले लगाते हुए सीएम भगवंत मान। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब की हर मां और बहन को ‘मावां-धियां सत्कार योजना’ की ब्रांड एंबेसडर बताया है। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगी। योजना की लाभार्थी बठिंडा जिले की गुरमेल कौर उर्फ मेलो ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मान से मुलाकात की और उन्हें आशीर्वाद दिया।
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मान ने बताया कि योजना के तहत अब तक 75 लाख से अधिक महिलाएं पंजीकृत हो चुकी हैं और 3,824.87 करोड़ रुपये की सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के सम्मान और वित्तीय सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
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मुख्यमंत्री ने गुरमेल कौर को उपहार भी भेंट किए। उन्होंने कहा कि उनसे मिलकर उन्हें आत्मिक सुकून मिला और वाहेगुरु से उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखने की प्रार्थना की। सोशल मीडिया पर गुरमेल कौर का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह योजना की राशि मिलने पर खुशी जाहिर कर रही थीं। मान ने बाकी पात्र महिलाओं से भी योजना के लिए पंजीकरण करवाने की अपील की।
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