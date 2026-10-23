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चंडीगढ़ में ई-बसों के संचालन पर संकट: 280 किमी का रूट, 170 किमी में ही खत्म हो रही बैटरी; दो बसें कंडम

Fri, 23 Oct 2026 09:33 AM IST
Nivedita अरविंद वाजपेयी, अमर उजाला, चंडीगढ़
अरविंद वाजपेयी, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Fri, 23 Oct 2026 09:33 AM IST
सार

सीटीयू के डायरेक्टर अविकेश गुप्ता ने बताया कि बैटरी की समस्या वाली बसों को लेकर कंपनी के साथ अगले सप्ताह बैठक होगी। इसमें बसों के रखरखाव और बैटरी बदलने पर चर्चा की जाएगी। कंपनी से प्रभावित बसों की बैटरियां बदलने के लिए कहा जाएगा।

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Chandigarh e-buses face crisis 280 km route battery drains after 170 km two buses are out of service
चंडीगढ़ में ई बस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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चंडीगढ़ में चल रही इलेक्ट्रिक बसों की बैटरियां चार साल में ही जवाब देने लगी हैं। नवंबर 2021 में संचालन में आईं अशोक लेलैंड की पुरानी बसें फुल चार्ज होने के बाद भी पहले की तरह दूरी तय नहीं कर पा रही हैं। 
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इनकी परिचालन रेंज 185 किलोमीटर से घटकर 160 से 170 किलोमीटर रह गई है। इससे लंबे लोकल रूट पर बसों का संचालन प्रभावित हो रहा है और दोबारा चार्जिंग की जरूरत पड़ रही है। 
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दस बसों में बैटरी खराब होने की समस्या सामने आई है। कंपनी ने बैटरी के तीन सेट पहुंचा दिए हैं, जबकि 10 और सेट मंगवाए जाएंगे। अशोक लेलैंड की दो बसें कंडम हो चुकी हैं।
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280 किमी के रूट पर 160-170 किमी की रेंज
गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट सतिंदर सिंह ने बताया कि नियमानुसार दो बसें स्पेयर रखनी पड़ती हैं। अशोक लेलैंड की दो बसें कंडम हैं। स्पेयर बसों की उपलब्धता के कारण भी रूट प्रभावित होते हैं। उनके मुताबिक, लोकल रूट करीब 270 से 280 किलोमीटर का है जबकि बसें एक बार चार्ज होने पर 160 से 170 किलोमीटर ही चल पा रही हैं। यूनियन के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने कहा कि ई-बसों की समस्या सीटीयू सचिव के सामने उठाई गई है। बसों के संचालन में आ रही दिक्कतों के लिए कंपनी पर कार्रवाई होनी चाहिए।


तीन चरणों में आईं ई-बसें
चंडीगढ़ में पहले चरण में अशोक लेलैंड की 40 बसें नवंबर 2021 में शुरू हुईं। इनकी अनुबंध दर 59.98 रुपये प्रति किलोमीटर और अनुबंध अवधि 10 साल है। दूसरे चरण में वीई कॉमर्शियल व्हीकल्स की 40 बसें अक्तूबर 2022 से चलनी शुरू हुईं। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत 100 बसों का संचालन मार्च 2026 में शुरू हुआ। इनकी घोषित रेंज करीब 224 किलोमीटर प्रति चार्ज और अनुबंध दर 61.80 रुपये प्रति किलोमीटर है। अशोक लेलैंड की बसें ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर चलती हैं। इसमें बसों की खरीद, रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी ऑपरेटर की होती है।

आईं बसें
पहली खेप
अशोक लेलैंड
बसें: 40
संचालन : नवंबर 2021
अनुबंध दर : 59.98 प्रति किलोमीटर
अनुबंध अवधि : 10 वर्ष

वीई कॉमर्शियल व्हीकल्स
दूसरी खेप
बसें: 40
संचालन शुरू : अक्तूबर 2022
अनुबंध दर : 44.99 प्रति किलोमीटर

नई खेप
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा
कुल बस : 100
संचालन -मार्च 2026
अनुबंध दर: 61.80 प्रति किलोमीटर
घोषित रेंज: करीब 224 किलोमीटर प्रति चार्ज
 
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