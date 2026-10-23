चंडीगढ़ में ई-बसों के संचालन पर संकट: 280 किमी का रूट, 170 किमी में ही खत्म हो रही बैटरी; दो बसें कंडम

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इनकी परिचालन रेंज 185 किलोमीटर से घटकर 160 से 170 किलोमीटर रह गई है। इससे लंबे लोकल रूट पर बसों का संचालन प्रभावित हो रहा है और दोबारा चार्जिंग की जरूरत पड़ रही है।दस बसों में बैटरी खराब होने की समस्या सामने आई है। कंपनी ने बैटरी के तीन सेट पहुंचा दिए हैं, जबकि 10 और सेट मंगवाए जाएंगे। अशोक लेलैंड की दो बसें कंडम हो चुकी हैं।गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट सतिंदर सिंह ने बताया कि नियमानुसार दो बसें स्पेयर रखनी पड़ती हैं। अशोक लेलैंड की दो बसें कंडम हैं। स्पेयर बसों की उपलब्धता के कारण भी रूट प्रभावित होते हैं। उनके मुताबिक, लोकल रूट करीब 270 से 280 किलोमीटर का है जबकि बसें एक बार चार्ज होने पर 160 से 170 किलोमीटर ही चल पा रही हैं। यूनियन के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने कहा कि ई-बसों की समस्या सीटीयू सचिव के सामने उठाई गई है। बसों के संचालन में आ रही दिक्कतों के लिए कंपनी पर कार्रवाई होनी चाहिए।चंडीगढ़ में पहले चरण में अशोक लेलैंड की 40 बसें नवंबर 2021 में शुरू हुईं। इनकी अनुबंध दर 59.98 रुपये प्रति किलोमीटर और अनुबंध अवधि 10 साल है। दूसरे चरण में वीई कॉमर्शियल व्हीकल्स की 40 बसें अक्तूबर 2022 से चलनी शुरू हुईं। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत 100 बसों का संचालन मार्च 2026 में शुरू हुआ। इनकी घोषित रेंज करीब 224 किलोमीटर प्रति चार्ज और अनुबंध दर 61.80 रुपये प्रति किलोमीटर है। अशोक लेलैंड की बसें ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर चलती हैं। इसमें बसों की खरीद, रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी ऑपरेटर की होती है।बसें: 40संचालन : नवंबर 2021अनुबंध दर : 59.98 प्रति किलोमीटरअनुबंध अवधि : 10 वर्षदूसरी खेपबसें: 40संचालन शुरू : अक्तूबर 2022अनुबंध दर : 44.99 प्रति किलोमीटरकुल बस : 100संचालन -मार्च 2026अनुबंध दर: 61.80 प्रति किलोमीटरघोषित रेंज: करीब 224 किलोमीटर प्रति चार्ज