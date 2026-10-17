चुनाव से पहले सक्रिय हुईं वड़िंग की पत्नी: गिद्दड़बाहा से लड़ चुकी हैं चुनाव, अब मुक्तसर से किया सियासी इशारा

अमृता वड़िंग ने कहा उनकी व अमरिंदर सिंह वड़िंग की यह जन्मभूमि है। हमारा घर, पैके, यहीं हैं और मैं यहीं कि बेटी हूं। सभी रिश्तेदारियां यहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने जो भी चुनाव लड़ा, चाहे गिद्दड़बाहा, बठिंडा हो लुधियाना हो उसमें मुक्तसर के लोगों का हमेशा अहम योगदान रहा है। जिंदगी में पहली बार बताना चाहती हूं कि आज तक मुक्तसर की तरफ ध्यान नहीं दिया, मगर पहली बार मुक्तसर की तरफ सियासी तौर पर ध्यान दे रही हैं, इच्छा यह है कि संगतों का साथ रहा तो जैसे गिद्दड़बाहा में विकास हुआ है, वैसे मुक्तसर का विकास करना है। अमृता वड़िंग के इस बयान ने सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्मा दिया कि रामलीला के मंच से वह मुक्तसर से आगामी चुनाव लड़ने का इशारा कर गई हैं। रामलीला के दौरान दर्शकों के बीच भी यही काना-फूसी व चर्चा का विषय बन गया।

पंजाब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की धर्मपत्नी अमृता कौर वड़िंग ने विधानसभा चुनाव 2027 में मुक्तसर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर दी है। शुक्रवार की देर रात रेडक्रास भवन में श्री राम सेवा समिति की ओर से आयोजित श्री रामलीला मंच से सियासत करते हुए बातों ही बातों में मुक्तसर से आगामी चुनाव लड़ने का इशारा दे डाला। रामलीला के मंच से संबोधित करते हुए अमृता वड़िंग ने कहा कि उनकी सारी जिंदगी गिद्दड़बाहा में सियासी तौर पर विचरी (गुजरी) है।

शिअद की तरफ से रोजी बरंकदी की सीट मानी जा रही पक्की

शिअद की तरफ से जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक कंवरजीत सिंह रोजी बरकंदी की सीट पक्की ही है। उनकी तरफ से तो पिछले कुछ दिनों से शक्ति प्रदर्शनों का दौर जारी है। गत दिनों जहां मुक्तसर में रोजी बरकंदी के नेतृत्व में सांसद हरसिमरत कौर बादल की नशों के खिलाफ स्त्री विंग की रैली हुई थी। वहीं हाल ही में रोजी बरकंदी ने नारायणगढ़ पैलेस में व्यापारियों की भीड़ जुटा शक्ति प्रदर्शन किया था। जबकि इससे पूर्व रोजी के नेतृत्व में शिअद के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पंजाब बचाओ रैली भी निकाल चुके हैं।



आप के संभावित उम्मीदवार विधायक काका बराड़

उधर, आम आदमी पार्टी की तरफ से मौजूदा विधायक जगदीप सिंह काका बराड़ ही संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं क्योंकि विधायक बनने के बाद से ही वे जनता में राबता कायम रखे हुए हैं और विकास कार्य भी करवा रहे हैं।



भाजपा के दावेदारों की फेहरिस्त लंबी

भाजपा की बात करें तो दावेदारों की फेहरिस्त हर बार लंबी रहती है। पिछली दफा भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश गोरा पठेला को टिकट मिली थी। वहीं इस बार भी वह टिकट के दावेदारों में सबसे आगे हैं। वहीं भाजपा नेता सेवानिवृत डीटीओ गुरचरन सिंह संधू, राइस मिल एसोसिएसन के प्रदेश अध्यक्ष भारत भूषण बिंटा बांसल, मौजूदा जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह भंगेवाला, पुष्पिंदर सिंह भंडारी आदि मुख्य नाम हैं।