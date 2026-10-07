ब्रिटिश कोलंबिया में पंजाबी सियासत का दबदबा: साल 2013 में शुरू हुआ सफर, इस बार 40 प्रत्याशी चुनावी मैदान में
ब्रिटिश कोलंबिया की राजनीति में पंजाबी समुदाय की भागीदारी अब केवल मतदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि बड़ी संख्या में पंजाबी मूल के लोग सीधे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं।
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कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में पंजाबी समुदाय की राजनीतिक भागीदारी का इतिहास काफी प्रभावशाली रहा है और पिछले एक दशक में यह लगातार मजबूत हुई है। 2026 के विधानसभा चुनाव में 93 सीटों के लिए कुल 355 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें करीब 40 पंजाबी मूल के उम्मीदवार शामिल हैं।
2013 में पहली बार जीते थे तीन पंजाबी उम्मीदवार
यह संख्या बताती है कि ब्रिटिश कोलंबिया की राजनीति में पंजाबी समुदाय की भागीदारी अब केवल मतदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि बड़ी संख्या में पंजाबी मूल के लोग सीधे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। पंजाबियों के राजनीतिक सफर का इतिहास देखें तो 2013 के चुनाव में ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा में तीन पंजाबी उम्मीदवार जीतकर पहुंचे थे। इसके बाद 2017 में पंजाबी उम्मीदवारों की संख्या और जीत दोनों में बढ़ोतरी हुई और 24 पंजाबी उम्मीदवारों में से 7 विधानसभा पहुंचने में सफल रहे।
साल 2024 में जीते 14 प्रत्याशी
2020 के चुनाव में पंजाबी प्रतिनिधित्व और बढ़ा तथा 8 पंजाबी मूल के उम्मीदवार विधायक चुने गए। इनमें लंबे समय से सक्रिय जग्रूप बराड़, राज चौहान और हैरी बैंस जैसे नेता प्रमुख रहे, जबकि नई पीढ़ी के कई पंजाबी चेहरे भी विधानसभा में पहुंचे। 2024 के चुनाव में यह संख्या बढ़कर 14 पंजाबी मूल के विधायकों तक पहुंच गई, जो अब तक के चुनावों में पंजाबी समुदाय का सबसे बड़ा विधानसभा प्रतिनिधित्व रहा।
इस तरह पिछले चार चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2013 में तीन पंजाबी विधायक, 2017 में सात, 2020 में आठ और 2024 में 14 पंजाबी विधायक विधानसभा पहुंचे। अब 2026 में 40 पंजाबी उम्मीदवारों का मैदान में उतरना इस राजनीतिक भागीदारी के विस्तार को दिखाता है, हालांकि इस बार कितने उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे, इसका फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद ही होगा।
ब्रिटिश कोलंबिया के सरी, वैंकूवर, बर्नाबी, लैंगली और आसपास के इलाकों में पंजाबी समुदाय की बड़ी आबादी है और यहां से कई पंजाबी मूल के नेता लंबे समय से प्रांतीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं। पिछले चुनावों का यह सफर यह भी दिखाता है कि पंजाबी मूल के उम्मीदवारों की संख्या और विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व दोनों समय के साथ बढ़े हैं। अब 2026 का चुनाव इस पुराने राजनीतिक सफर में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है और निगाहें इस बात पर रहेंगी कि 40 पंजाबी उम्मीदवारों में से कितने इस बार विधानसभा तक पहुंचते हैं।