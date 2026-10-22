Amritsar News: मारपीट में युवक घायल, तीन आरोपियों पर मामला दर्ज

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गुरदासपुर। एक युवक के साथ मारपीट कर उसे घायल करने के मामले में थाना काहनूवान पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धारीवाल कलां निवासी रघुबीर सिंह ने पुलिस को बताया कि वह अपनी मां जसबीर कौर और बहन सिमरन कौर के साथ सठियाली से अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया और मारपीट कर उसे जख्मी कर दिया। पुलिस ने धारीवाल कलां निवासी हरप्रीत सिंह और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।



संवाद न्यूज एजेंसी