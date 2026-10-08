फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   Punjab Congress incharge Sachin Pilot Pargat Singh in Amritsar today Sri Harmandir Sahib

सचिन पायलट आज अमृतसर आएंगे: नए प्रधान परगट सिंह भी रहेंगे साथ, श्री हरमंदिर साहिब में होंगे नतमस्तक

Thu, 08 Oct 2026 08:24 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Thu, 08 Oct 2026 08:24 AM IST
सार

दोनों नेता कार्यकर्ताओं के साथ श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकेंगे। उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ता अमृतसर एयरपोर्ट पर जुट गए हैं। 

विज्ञापन
Punjab Congress incharge Sachin Pilot Pargat Singh in Amritsar today Sri Harmandir Sahib
सचिन पायलट और परगट सिंह - फोटो : फाइल

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंजाब कांग्रेस के नए प्रधान परगट सिंह और पंजाब प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज अमृतसर आ रहे हैं। दोनों नेता कार्यकर्ताओं के साथ श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकेंगे। उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ता अमृतसर एयरपोर्ट पर जुट गए हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed