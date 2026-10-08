सचिन पायलट आज अमृतसर आएंगे: नए प्रधान परगट सिंह भी रहेंगे साथ, श्री हरमंदिर साहिब में होंगे नतमस्तक
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Thu, 08 Oct 2026 08:24 AM IST
सार
दोनों नेता कार्यकर्ताओं के साथ श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकेंगे। उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ता अमृतसर एयरपोर्ट पर जुट गए हैं।
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विस्तार
पंजाब कांग्रेस के नए प्रधान परगट सिंह और पंजाब प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज अमृतसर आ रहे हैं। दोनों नेता कार्यकर्ताओं के साथ श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकेंगे। उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ता अमृतसर एयरपोर्ट पर जुट गए हैं।
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