Amritsar News: राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में खिलाड़ियों से मिले मंत्री हरभजन सिंह

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संवाद न्यूज एजेंसीअमृतसर। संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा अकादमी, मेहता चौक में चल रही सीबीएसई नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2026-27 में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मंत्री अपनी पत्नी सुहिंदर कौर के साथ चैंपियनशिप में शामिल हुए।चैंपियनशिप में पंजाब के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ईटीओ ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि खालसा अकादमी, मेहता चौक को राष्ट्रीय स्तर की हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी का अवसर मिलना गर्व की बात है।उन्होंने खिलाड़ियों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अनुशासन, मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। खेल बच्चों के शारीरिक विकास के साथ आत्मविश्वास, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर स्कूल के डायरेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार शर्मा, कॉलेज प्रिंसिपल गुरदीप सिंह, हर्षदीप सिंह, कोच बलजिंदर सिंह और कोच मनमीत सिंह समेत अन्य मौजूद रहे।