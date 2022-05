{"_id":"6285dca2cac42a5e4c229235","slug":"ground-report-from-border-villages-of-amritsar","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Ground Report: बेरोजगारी और अशिक्षा का असर... विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गए हैं पंजाब के सीमांत गांव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रविंदर शर्मा, संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर (पंजाब) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 19 May 2022 11:30 AM IST