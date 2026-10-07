Amritsar News: तेज रफ्तार इनोवा की टक्कर से ई-रिक्शा चालक की मौत, पांच घायल

अमृतसर। बुधवार देर रात खंडवाला इलाके में तेज रफ्तार इनोवा की टक्कर से एक ई-रिक्शा चालक की मौत हो गई, जबकि पांच-छह अन्य लोग घायल हो गए। यह हादसा रात करीब 8:30 बजे हुआ।टक्कर इतनी भीषण थी कि ई-रिक्शा समेत कई लोग कार की चपेट में आ गए। सूचना मिलने पर पीसीआर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इनोवा चालक को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मौके पर मौजूद लोगों ने इनोवा चालक के नशे में होने का शक जताया। हालांकि, पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है और मेडिकल जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और कार चालक व प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ हो रही है।