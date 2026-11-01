चमोली हेलीकॉप्टर क्रैश: नाच गा रहे थे यात्री, चंद मिनटों में मातम में बदली खुशियां, घर भेजा था आखिरी वीडियो

1 of 5 हेलीकॉप्टर क्रैश - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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2 of 5 हेलीकॉप्टर क्रैश से पहले मृतक यात्री - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

कर्नाटक के पांच तीर्थयात्री बृहस्पतिवार को हेलीकॉप्टर से बदरीनाथ पहुंचे थे। शुक्रवार को भगवान नारायण के दर्शन के बाद वे देश के प्रथम गांव माणा घूमने गए। वहां से लौटकर अपने होटल पहुंचे। होटल से निकलने से पहले पांचों श्रद्धालु काफी खुश थे।

3 of 5 हेलीकॉप्टर क्रैश से पहले मृतक यात्री - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

उन्होंने अपनी बदरीनाथ यात्रा को यादगार बनाने के लिए वीडियो बनाया जिसमें वे नाचते-गाते नजर आ रहे हैं। दोपहर 1:15 बजे हेलीकॉप्टर बदरीनाथ से देहरादून के लिए रवाना हुआ लेकिन कुछ ही मिनटों में यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

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4 of 5 बदरीनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

हादसे में पांचों श्रद्धालुओं के साथ पायलट की भी मौत हो गई। यात्रियों का वीडियो खुशी से भरा था। चंद मिनटों में उनकी जिंदगी मातम में बदल गई। बता दें कि शुक्रवार सुबह मौसम खराब होने के चलते कुछ देर के लिए हेली सेवाएं रोक दी गई थीं। हालांकि, बाद में सेवाएं फिर बहाल कर दी गईं।

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5 of 5 बदरीनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी