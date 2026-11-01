Chamoli News: शिविर का सौ दिव्यांगों ने उठाया लाभ

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युवक-महिला मंगल दलों को बांटी खेल सामग्री

गैरसैंण। युवा कल्याण विभाग ने युवक और महिला मंगल दलों को खेल व प्रोत्साहन सामग्री वितरित की। प्रांतीय रक्षक दल के ब्लॉक कमांडर बलवीर बिष्ट ने बताया कि महिला मंगल दलों को दरी, चिमटा, ढोलक मिल रही है। युवक मंगल दलों को कैरम बोर्ड, वॉलीबॉल, नेट और पंप दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेती की व्यस्तता है। इस कारण चयनित तेरह युवक मंगल दलों में से केवल पांच ने सामग्री ली है। पंद्रह महिला मंगल दलों में से आठ ने ही सामग्री प्राप्त की है। उन्होंने शेष दलों से समय पर सामग्री लेने की अपील की। इस वितरण का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना है। संवाद

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गौचर। समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित विशेष दिव्यांग शिविर के दूसरे दिन रविवार को दस दिव्यांगों ने पंजीकरण कराया। दो दिनों में अब तक सौ लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया। चिकित्सकीय टीम प्रभारी अनुज लोधी के नेतृत्व में आठ तकनीकी विशेषज्ञ दिव्यांगों के अंगों की नाप-जोख कर रहे हैं। वे नए कृत्रिम अंग निर्मित कर उन्हें वितरित कर रहे हैं। शिविर में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के प्रमाणपत्र भी तैयार किए जा रहे हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी धनंजय लिंगवाल ने बताया कि शिविर का संचालन चार नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। दुवा के ग्राम प्रधान महावीर रावत और सभासद विनीत रावत दिव्यांग जनों की सहायता में विशेष सहयोग दे रहे हैं। संवाद