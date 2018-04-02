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कमरे में कपड़े बदल रहीं छात्राअाें के साथ करने लगा एेसी करतूत, मना किया ताे...
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर, Updated Mon, 02 Apr 2018 07:07 PM IST
हमीरपुर जिले के एक स्कूल में वार्षिकोत्सव की तैयारियां चल रहीं थी। खुशनुमा माहाेल था तभी एक कमरे से लड़कियाें के चीखने चिल्लाने की अावाजे अाने लगीं। जब स्कूल के प्रिंसपल वहां पहुंचे ताे उनके पैराें तले जमीन खिसक गई। जानिए क्या है पूरा मामला।
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