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कमरे में कपड़े बदल रहीं छात्राअाें के साथ करने लगा एेसी करतूत, मना किया ताे... 

टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर, Updated Mon, 02 Apr 2018 07:07 PM IST
डेमो पिक
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हमीरपुर जिले के एक स्कूल में वार्षिकोत्सव की तैयारियां चल रहीं थी। खुशनुमा माहाेल था तभी एक कमरे से लड़कियाें के चीखने चिल्लाने की अावाजे अाने लगीं। जब स्कूल के प्रिंसपल वहां पहुंचे ताे उनके पैराें तले जमीन खिसक गई। जानिए क्या है पूरा मामला। 





 
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