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किसान ध्यान दें: कब किसानों के खातों में आएगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? यहां जानें पूरा अपडेट

Tue, 15 Sep 2026 08:04 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 15 Sep 2026 08:04 AM IST
सार

PM Kisan Yojana: फिलहाल सरकार ने पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये किस्त कब तक जारी हो सकती है?

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PM Kisan 24th Installment Date: When Will Farmers Get 2,000 rupees Check the Latest Update
पीएम किसान योजना: मोदी सरकारी 24वीं किस्त कब रिलीज करेगी? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Yojana 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली अगली किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है। पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त में पात्र किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी।



पर सवाल ये है कि आखिर ये 24वीं किस्त कब रिलीज हो सकती है? योजना से जुड़ा हर किसान 24वीं किस्त का इंतजार कर रहा है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि 24वीं किस्त किस तारीख को रिलीज हो सकती है। योजना से जुड़े किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं। अगली स्लाइड्स में आप 24वीं किस्त के बारे में जान सकते हैं...
PM Kisan 24th Installment Date: When Will Farmers Get 2,000 rupees Check the Latest Update
पीएम किसान योजना: मोदी सरकारी 24वीं किस्त कब रिलीज करेगी? - फोटो : AdobeStock

23वीं किस्त कब आई थी?

  • पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी
  • इस किस्त का लाभ योजना से जुड़े लगभग 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को मिला था
PM Kisan 24th Installment Date: When Will Farmers Get 2,000 rupees Check the Latest Update
पीएम किसान योजना: मोदी सरकारी 24वीं किस्त कब रिलीज करेगी? - फोटो : AdobeStock
  • पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है
  • इस पैसे को तीन बराबर किस्तों में यानी 2000-2000 रुपये करके सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जाता है
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PM Kisan 24th Installment Date: When Will Farmers Get 2,000 rupees Check the Latest Update
पीएम किसान योजना: मोदी सरकारी 24वीं किस्त कब रिलीज करेगी? - फोटो : Adobe Stock

कब आ सकती है 24वीं किस्त?

  • पीएम किसान योजना की किस्तें आम तौर पर चार-चार महीने के अंतराल पर जारी होती हैं
  • 23वीं किस्त जून में जारी होने के बाद 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर में पूरा हो रहा है
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PM Kisan 24th Installment Date: When Will Farmers Get 2,000 rupees Check the Latest Update
पीएम किसान योजना: मोदी सरकारी 24वीं किस्त कब रिलीज करेगी? - फोटो : Adobe Stock
  • इसलिए माना जा रहा है कि 24वीं किस्त अक्तूबर में जारी हो सकती है
  • हालांकि, अभी तारीख के लिए आधिकारिक जानकारी का इंतजार है
  • माना जा रहा है कि इस किस्त का लाभ भी करोड़ों पात्र किसानों को मिलेगा
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