किसान ध्यान दें: कब किसानों के खातों में आएगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? यहां जानें पूरा अपडेट

PM Kisan Yojana 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली अगली किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है। पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त में पात्र किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी।





पर सवाल ये है कि आखिर ये 24वीं किस्त कब रिलीज हो सकती है? योजना से जुड़ा हर किसान 24वीं किस्त का इंतजार कर रहा है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि 24वीं किस्त किस तारीख को रिलीज हो सकती है। योजना से जुड़े किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं। अगली स्लाइड्स में आप 24वीं किस्त के बारे में जान सकते हैं...