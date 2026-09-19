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रिमोट की बैटरी बार-बार हो रही है खत्म? रिमोट खराब नहीं, ये छोटी गलती पड़ रही भारी

Sat, 19 Sep 2026 10:56 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 19 Sep 2026 10:56 AM IST
सार

Remote Battery Die: रिमोट की बैटरी बार-बार बदलने की जरूरत पड़ रही है तो जरूरी नहीं कि रिमोट खराब हो। लगातार बटन दबा रहना, रिमोट को गलत तरीके से रखना, बैटरी के संपर्क वाले हिस्से गंदे होना और पुरानी या खराब बैटरी इस्तेमाल करना भी इसकी वजह हो सकती है।
 

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*Why Does Your Remote Battery Die So Quickly Small Mistakes Could Be the Reason
रिमोट बार-बार बैटरी मांगता है? - फोटो : AI

घर में टीवी, सेट-टॉप बॉक्स, एसी और दूसरे कई उपकरणों के लिए रिमोट का इस्तेमाल होता है। आमतौर पर रिमोट में बैटरी लगाने के बाद कई महीनों तक उसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कई घरों में कुछ ही समय बाद रिमोट की बैटरी कमजोर पड़ने लगती है। पहले बटन दबाने पर उपकरण तुरंत चलता है, फिर रिमोट को थोड़ा पास ले जाना पड़ता है और आखिर में बटन दबाने पर भी काम नहीं होता। ऐसे में लोग अक्सर रिमोट को खराब समझ लेते हैं। जबकि कई बार वजह कोई छोटी सी गलती होती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

*Why Does Your Remote Battery Die So Quickly Small Mistakes Could Be the Reason
रिमोट बार-बार बैटरी मांगता है? - फोटो : एआई जनरेटेड

बटन दबा रह जाए तो बैटरी खर्च होती रहती है
रिमोट की बैटरी जल्दी खत्म होने की एक वजह यह भी हो सकती है कि उसका कोई बटन लगातार दबा रह गया हो। रिमोट सोफे के नीचे, कुशन के बीच या किसी सामान के नीचे दब जाए तो ऐसा हो सकता है। ऐसी स्थिति में रिमोट लगातार संकेत भेजने की कोशिश कर सकता है और बैटरी सामान्य से जल्दी कमजोर हो सकती है।

*Why Does Your Remote Battery Die So Quickly Small Mistakes Could Be the Reason
रिमोट बार-बार बैटरी मांगता है? - फोटो : एआई जनरेटेड

रिमोट को टीवी के सामने रखकर न छोड़ें
रिमोट को हमेशा टीवी या किसी उपकरण के सामने रखकर छोड़ना जरूरी नहीं है। हालांकि सामान्य स्थिति में सिर्फ सामने रखे होने से बैटरी तेजी से खत्म नहीं होती। असली परेशानी तब होती है जब कोई बटन दबा हुआ हो या रिमोट के अंदर कोई खराबी हो। इसलिए इस्तेमाल के बाद रिमोट को ऐसी जगह रखें जहां उस पर कोई सामान न गिरे और बटन दबे न रहें।

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रिमोट बार-बार बैटरी मांगता है? - फोटो : एआई

बैटरी लगाने की दिशा जरूर देखें
नई बैटरी लगाते समय उसके प्लस और माइनस निशान पर ध्यान देना जरूरी है। गलत दिशा में बैटरी लगाने से रिमोट काम नहीं करेगा। अगर बैटरी बदलने के बाद भी रिमोट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो बैटरी की दिशा के साथ उसके संपर्क वाले हिस्सों को भी देख लें।

बैटरी के संपर्क वाले हिस्से गंदे होने पर भी दिक्कत
रिमोट के अंदर जहां बैटरी लगती है, वहां छोटी चीजों के संपर्क वाले हिस्से होते हैं। इन पर धूल या जंग जैसी परत जमने से बैटरी का संपर्क ठीक से नहीं हो पाता। ऐसे में रिमोट कभी चलता है और कभी नहीं चलता। बैटरी निकालकर इन हिस्सों को सूखे कपड़े से सावधानी से साफ किया जा सकता है।

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रिमोट बार-बार बैटरी मांगता है? - फोटो : एआई

हर बार सस्ती या पुरानी बैटरी न लगाएं
बैटरी की क्वालिटी और उसकी उम्र भी मायने रखती है। लंबे समय से रखी हुई या खराब बैटरी जल्दी कमजोर हो सकती है। अलग-अलग क्षमता या हालत वाली बैटरियों को एक साथ इस्तेमाल करने के बजाय एक साथ नई और सही प्रकार की बैटरियां लगाना बेहतर रहता है। रिमोट लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है तो उसमें बैटरी छोड़ने से बचना भी अच्छा है, क्योंकि खराब या लीक हुई बैटरी रिमोट को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए अगली बार रिमोट की बैटरी जल्दी खत्म हो तो तुरंत रिमोट को खराब न समझें। पहले देखें कि कोई बटन दबा तो नहीं रह गया, बैटरी सही लगी है या नहीं और अंदर बैटरी वाले हिस्से साफ हैं या नहीं। कई बार इन छोटी बातों का ध्यान रखने से रिमोट सामान्य तरीके से लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है।

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