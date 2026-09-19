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प्लास्टिक के डिब्बे का ढक्कन बंद करने पर भी गंध क्यों नहीं जाती? असली वजह यहां छिपी हो सकती है

Sat, 19 Sep 2026 09:14 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 19 Sep 2026 09:14 AM IST
सार

Plastic Container: प्लास्टिक के डिब्बे में अचार, मसाले, करी या कोई तेज गंध वाली चीज रखने के बाद कई बार धोने के बावजूद उसकी महक बनी रहती है। इसकी वजह सिर्फ डिब्बे की सफाई नहीं, बल्कि प्लास्टिक की बनावट भी हो सकती है।
 

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Why Does Food Smell Stay in Plastic Containers Even After Washing
प्लास्टिक के डिब्बे से नहीं जाती खाने की गंध? - फोटो : AI

प्लास्टिक के डिब्बे घर में लगभग हर किचन में इस्तेमाल होते हैं। इनमें खाना रखना आसान होता है और इन्हें धोकर बार-बार इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन परेशानी तब होती है जब किसी डिब्बे में अचार, मसालेदार सब्जी, प्याज या कोई तेज गंध वाली चीज रख दी जाए। खाना खत्म होने के बाद डिब्बा अच्छी तरह धोने पर भी उसमें वही गंध बनी रहती है। कई बार ढक्कन बंद करने के बाद खोलते ही तेज महक आने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आइए जानते हैं।

Why Does Food Smell Stay in Plastic Containers Even After Washing
प्लास्टिक के डिब्बे से नहीं जाती खाने की गंध? - फोटो : freepik.com

प्लास्टिक गंध को कुछ हद तक अपने अंदर रोक सकता है
इसकी एक बड़ी वजह प्लास्टिक की बनावट है। प्लास्टिक कई दूसरी चीजों की तरह पूरी तरह कांच जैसा चिकना और गंध से अलग रहने वाला पदार्थ नहीं होता। कुछ तेज गंध वाले खाने के छोटे-छोटे तेल और दूसरे डिब्बे की सतह पर टिक सकते हैं और कुछ हद तक प्लास्टिक में समा भी सकते हैं। यही वजह है कि सिर्फ पानी और साबुन से धोने के बाद भी गंध पूरी तरह खत्म नहीं होती।

Why Does Food Smell Stay in Plastic Containers Even After Washing
प्लास्टिक के डिब्बे से नहीं जाती खाने की गंध? - फोटो : freepik.com

ढक्कन में गंध ज्यादा क्यों रहती है?
कई बार डिब्बे से ज्यादा उसके ढक्कन में गंध महसूस होती है। ढक्कन में अक्सर किनारे, जोड़ या रबर की सील लगी होती है। इन जगहों पर खाने के तेल या मसाले के छोटे कण रह सकते हैं। अगर इन्हें ठीक से साफ न किया जाए तो कुछ समय बाद भी डिब्बा खोलते ही पुरानी गंध महसूस हो सकती है।

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Why Does Food Smell Stay in Plastic Containers Even After Washing
प्लास्टिक के डिब्बे से नहीं जाती खाने की गंध? - फोटो : freepik.com

गर्म पानी से धोना हमेशा जरूरी नहीं
बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल हर प्लास्टिक डिब्बे के लिए सही नहीं होता। डिब्बे पर दिए इस्तेमाल के निर्देश जरूर देखें। सामान्य तौर पर डिब्बे को अच्छे से साबुन से धोकर साफ पानी से कुल्ला करना और पूरी तरह सुखाना जरूरी है। ढक्कन और उसकी सील को भी अलग करके साफ करें, अगर वह निकालने लायक हो।

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Why Does Food Smell Stay in Plastic Containers Even After Washing
प्लास्टिक के डिब्बे से नहीं जाती खाने की गंध? - फोटो : freepik.com

तेज गंध वाली चीजों के लिए रखें अलग डिब्बा
अगर आप अक्सर अचार, मसालेदार खाना या ज्यादा तेल वाली चीजें रखते हैं तो उनके लिए अलग डिब्बा रखना आसान तरीका है। इससे बाकी डिब्बों में गंध फैलने की परेशानी कम हो सकती है। डिब्बे को धोने के बाद कुछ समय खुला रखकर अच्छी तरह सुखाने से भी बची हुई महक कम हो सकती है। सिर्फ ढक्कन बंद करने से गंध खत्म नहीं होती। अगर डिब्बे में तेज गंध वाली चीज लंबे समय तक रखी गई है तो उसकी महक सतह और ढक्कन में बनी रह सकती है। इसलिए सफाई के साथ डिब्बे को सही तरह से सुखाना और तेज गंध वाले खाने के लिए अलग डिब्बे का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर तरीका है।

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