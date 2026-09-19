प्लास्टिक के डिब्बे का ढक्कन बंद करने पर भी गंध क्यों नहीं जाती? असली वजह यहां छिपी हो सकती है

प्लास्टिक के डिब्बे घर में लगभग हर किचन में इस्तेमाल होते हैं। इनमें खाना रखना आसान होता है और इन्हें धोकर बार-बार इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन परेशानी तब होती है जब किसी डिब्बे में अचार, मसालेदार सब्जी, प्याज या कोई तेज गंध वाली चीज रख दी जाए। खाना खत्म होने के बाद डिब्बा अच्छी तरह धोने पर भी उसमें वही गंध बनी रहती है। कई बार ढक्कन बंद करने के बाद खोलते ही तेज महक आने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आइए जानते हैं।
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प्लास्टिक के डिब्बे से नहीं जाती खाने की गंध?
- फोटो : freepik.com
प्लास्टिक गंध को कुछ हद तक अपने अंदर रोक सकता है
इसकी एक बड़ी वजह प्लास्टिक की बनावट है। प्लास्टिक कई दूसरी चीजों की तरह पूरी तरह कांच जैसा चिकना और गंध से अलग रहने वाला पदार्थ नहीं होता। कुछ तेज गंध वाले खाने के छोटे-छोटे तेल और दूसरे डिब्बे की सतह पर टिक सकते हैं और कुछ हद तक प्लास्टिक में समा भी सकते हैं। यही वजह है कि सिर्फ पानी और साबुन से धोने के बाद भी गंध पूरी तरह खत्म नहीं होती।
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ढक्कन में गंध ज्यादा क्यों रहती है?
कई बार डिब्बे से ज्यादा उसके ढक्कन में गंध महसूस होती है। ढक्कन में अक्सर किनारे, जोड़ या रबर की सील लगी होती है। इन जगहों पर खाने के तेल या मसाले के छोटे कण रह सकते हैं। अगर इन्हें ठीक से साफ न किया जाए तो कुछ समय बाद भी डिब्बा खोलते ही पुरानी गंध महसूस हो सकती है।
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प्लास्टिक के डिब्बे से नहीं जाती खाने की गंध?
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गर्म पानी से धोना हमेशा जरूरी नहीं
बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल हर प्लास्टिक डिब्बे के लिए सही नहीं होता। डिब्बे पर दिए इस्तेमाल के निर्देश जरूर देखें। सामान्य तौर पर डिब्बे को अच्छे से साबुन से धोकर साफ पानी से कुल्ला करना और पूरी तरह सुखाना जरूरी है। ढक्कन और उसकी सील को भी अलग करके साफ करें, अगर वह निकालने लायक हो।
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तेज गंध वाली चीजों के लिए रखें अलग डिब्बा
अगर आप अक्सर अचार, मसालेदार खाना या ज्यादा तेल वाली चीजें रखते हैं तो उनके लिए अलग डिब्बा रखना आसान तरीका है। इससे बाकी डिब्बों में गंध फैलने की परेशानी कम हो सकती है। डिब्बे को धोने के बाद कुछ समय खुला रखकर अच्छी तरह सुखाने से भी बची हुई महक कम हो सकती है। सिर्फ ढक्कन बंद करने से गंध खत्म नहीं होती। अगर डिब्बे में तेज गंध वाली चीज लंबे समय तक रखी गई है तो उसकी महक सतह और ढक्कन में बनी रह सकती है। इसलिए सफाई के साथ डिब्बे को सही तरह से सुखाना और तेज गंध वाले खाने के लिए अलग डिब्बे का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर तरीका है।
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