Wi-Fi Speed: इंटरनेट आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। चाहे मोबाइल पर वीडियो देखना हो, ऑनलाइन मीटिंग करनी हो या फिर घर से ऑफिस का काम करना हो, हर जगह तेज इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन कई बार घर में लगा वाई-फाई अचानक धीमा हो जाता है। वीडियो बार-बार बफर होने लगते हैं और वेबसाइट खुलने में भी काफी समय लगता है।
ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इसकी वजह मान लेते हैं। हालांकि, जरूरी नहीं कि हर बार समस्या कंपनी के नेटवर्क में ही हो। कई बार आपके घर में मौजूद राउटर, उससे जुड़ी डिवाइस और इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका भी वाई-फाई की स्पीड को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए जानते हैं ऐसी 4 वजहों के बारे में, जिनकी वजह से आपके घर का वाई-फाई अचानक स्लो हो सकता है...
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वाई-फाई स्पीड कम होने के क्या कारण हो सकते हैं?
- फोटो : AI Generated
किन कारणों से वाई-फाई की स्पीड स्लो हो सकती है?
राउटर की गलत जगह पर होना
- वाई-फाई की स्पीड कम होने की एक बड़ी वजह राउटर की लोकेशन हो सकती है
- अगर आपने राउटर को किसी बंद अलमारी, कोने या मोटी दीवार के पीछे रखा है तो सिग्नल कमजोर हो सकते हैं
- दीवारें, फर्नीचर और दूसरी बाधाएं वायरलेस सिग्नल को प्रभावित करती हैं
- इसलिए राउटर को घर के बीचों-बीच और थोड़ी ऊंचाई पर खुली जगह में रखना बेहतर रहता है
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वाई-फाई स्पीड कम होने के क्या कारण हो सकते हैं?
- फोटो : AI Generated
एक साथ ज्यादा डिवाइस कनेक्ट होना
- अगर आपके वाई-फाई से एक साथ कई मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और अन्य डिवाइस जुड़े हैं तो इंटरनेट की उपलब्ध बैंडविड्थ बंट सकती है
- खासकर जब कई डिवाइस पर एक साथ वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग या बड़ी फाइल डाउनलोड की जा रही हो, तब स्पीड कम महसूस हो सकती है
- ऐसे में उन डिवाइस को डिस्कनेक्ट करें, जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है
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वाई-फाई स्पीड कम होने के क्या कारण हो सकते हैं?
- फोटो : AI जनरेटेड
राउटर का पुराना होना या गर्म होना
- कई बार लंबे समय तक इस्तेमाल होने वाला राउटर भी परेशानी पैदा कर सकता है
- पुराने राउटर में नई इंटरनेट स्पीड को संभालने की क्षमता सीमित हो सकती है
- इसके अलावा लगातार चलने और पर्याप्त हवा नहीं मिलने से राउटर गर्म हो सकता है
- इसे हवादार जगह पर रखें और जरूरत पड़ने पर रीस्टार्ट करें
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वाई-फाई स्पीड कम होने के क्या कारण हो सकते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
वाई-फाई सिग्नल में दूसरे नेटवर्क का दखल
- आपके आसपास मौजूद दूसरे वाई-फाई नेटवर्क भी सिग्नल में रुकावट पैदा कर सकते हैं
- खासकर अपार्टमेंट और घनी आबादी वाले इलाकों में कई राउटर एक-दूसरे के आसपास काम करते हैं
- इससे वायरलेस चैनल पर भीड़ बढ़ सकती है और कनेक्शन प्रभावित हो सकता है
- राउटर की सेटिंग में उपलब्ध बेहतर चैनल चुनने से कुछ मामलों में समस्या दूर हो सकती है