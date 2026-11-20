PM Vishwakarma Yojana Benefits: भारत में बड़ी संख्या में लोग अपने पारंपरिक हुनर के दम पर परिवार चलाते हैं। कोई बढ़ई का काम करता है, तो कोई लोहार, दर्जी या कुम्हार है। इन लोगों के पास हुनर तो होता है, लेकिन कई बार आधुनिक औजारों और पैसों की कमी के कारण उनका काम आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसे ही कारीगरों और शिल्पकारों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू की है।





इस योजना के जरिए पारंपरिक काम करने वाले लोगों को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें अपने हुनर को बेहतर बनाने का मौका भी मिलता है। सरकार का मकसद कारीगरों को प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और आसान शर्तों पर कर्ज उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपना काम बढ़ा सकें। तो चलिए जानते हैं इस पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...