यूपीआई पेमेंट फेल हुई लेकिन खाते से पैसे कट गए? जानें कटे हुए पैसे वापस पाने के लिए क्या करें और क्या नहीं

UPI पेमेंट फेल होने पर पैसे कट जाएं तो कैसे वापस मिलेंगे? - फोटो : Amar Ujala AI

आज के समय में UPI से पेमेंट करना बेहद आसान हो गया है, लेकिन कभी-कभी पेमेंट करते समय ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और इसके बावजूद बैंक खाते से रकम कट जाती है।





ऐसी स्थिति में कई लोग दोबारा पेमेंट कर देते हैं। ऐसा करने से पहले ये देखना जरूरी है कि पहला ट्रांजैक्शन वास्तव में फेल हुआ है या उसका स्टेटस अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो चलिए जानते हैं ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...