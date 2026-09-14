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फ्रिज खोलते ही आती है अजीब गंध? अंदर रखी ये छोटी चीज हो सकती है जिम्मेदार

Mon, 14 Sep 2026 03:33 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 14 Sep 2026 03:33 PM IST
सार

Refrigerator Smell Bad: फ्रिज में बदबू आने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि अंदर कोई खाना खराब पड़ा है। कई बार खाने की तेज गंध, गिरा हुआ थोड़ा सा दूध या ग्रेवी, गीली सब्जियां और फ्रिज की सफाई न होने से भी बदबू बनी रहती है।
 

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Why Does the Refrigerator Smell Bad Even When Food Is Stored Inside
फ्रिज को साफ करने के बाद भी बदबू नहीं जाती? - फोटो : AI

फ्रिज में कई तरह की चीजें एक साथ रखी होती हैं। सब्जियां, फल, दूध, पनीर, अचार, बचा हुआ खाना और ग्रेवी जैसी चीजों की अपनी अलग गंध होती है। फ्रिज बंद रहता है, इसलिए इन चीजों की गंध अंदर ही घूमती रहती है। समय के साथ अलग-अलग खाने की गंध मिलकर एक अजीब सी बदबू जैसी लग सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

Why Does the Refrigerator Smell Bad Even When Food Is Stored Inside
फ्रिज को साफ करने के बाद भी बदबू नहीं जाती? - फोटो : एआई जनरेटेड

थोड़ा सा गिरा खाना भी बन सकता है वजह
कई बार फ्रिज में दूध, दही, सब्जी की ग्रेवी या कोई ड्रिंक थोड़ा सा गिर जाता है और तुरंत नजर नहीं आता। अगर इसे साफ नहीं किया जाए तो कुछ समय बाद इससे बदबू आने लगती है। यही वजह है कि सिर्फ सामान को बाहर निकालकर देख लेना काफी नहीं है। फ्रिज की शेल्फ, कोने और नीचे की जगह भी देखनी चाहिए।

Why Does the Refrigerator Smell Bad Even When Food Is Stored Inside
फ्रिज को साफ करने के बाद भी बदबू नहीं जाती? - फोटो : AI Generated

सब्जियों की नमी भी बढ़ा सकती है बदबू
फ्रिज में रखी सब्जियों या फलों से नमी निकलती रहती है। अगर वे ज्यादा दिन तक पड़े रहें और खराब होने लगें, तो उनसे भी गंध आने लगती है। खासकर बंद डिब्बे या सब्जी रखने वाले बॉक्स में पानी जमा हो जाए तो वहां बदबू जल्दी महसूस हो सकती है।

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Why Does the Refrigerator Smell Bad Even When Food Is Stored Inside
फ्रिज को साफ करने के बाद भी बदबू नहीं जाती? - फोटो : AdobeStock

फ्रिज की सफाई लंबे समय से नहीं हुई तो...
फ्रिज की शेल्फ और कोनों में खाने के छोटे-छोटे टुकड़े, चिपचिपी परत या सूखे दाग जमा हो सकते हैं। ऊपर से फ्रिज साफ दिखने के बावजूद इन जगहों से बदबू आती रह सकती है। इसलिए समय-समय पर पूरा फ्रिज खाली करके शेल्फ और अंदर की सतह को साफ करना जरूरी है।

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Why Does the Refrigerator Smell Bad Even When Food Is Stored Inside
फ्रिज को साफ करने के बाद भी बदबू नहीं जाती? - फोटो : AdobeStock

बदबू दूर करने के लिए क्या करें?
सबसे पहले फ्रिज में रखी चीजों को चेक करें और जो खाना खराब हो चुका है, उसे हटा दें। इसके बाद शेल्फ और अंदर की सतह को साफ पानी और हल्के साबुन वाले कपड़े से साफ करें। फिर साफ पानी से पोंछकर अंदर की सतह को अच्छी तरह सुखा दें। खाने को हमेशा ढककर या बंद डिब्बे में रखें। बहुत तेज गंध वाली चीजों को खुला रखने से बचें। अगर सफाई के बाद भी तेज बदबू बनी रहती है, तो फ्रिज के ड्रेन होल या नीचे जमा पानी जैसी जगहों की भी जांच कराएं। लगातार बदबू आने पर किसी तकनीशियन से फ्रिज की जांच करवाना बेहतर रहेगा।

 

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