फ्रिज खोलते ही आती है अजीब गंध? अंदर रखी ये छोटी चीज हो सकती है जिम्मेदार

1 of 5 फ्रिज को साफ करने के बाद भी बदबू नहीं जाती? - फोटो : AI







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फ्रिज में कई तरह की चीजें एक साथ रखी होती हैं। सब्जियां, फल, दूध, पनीर, अचार, बचा हुआ खाना और ग्रेवी जैसी चीजों की अपनी अलग गंध होती है। फ्रिज बंद रहता है, इसलिए इन चीजों की गंध अंदर ही घूमती रहती है। समय के साथ अलग-अलग खाने की गंध मिलकर एक अजीब सी बदबू जैसी लग सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

2 of 5 फ्रिज को साफ करने के बाद भी बदबू नहीं जाती? - फोटो : एआई जनरेटेड

थोड़ा सा गिरा खाना भी बन सकता है वजह

कई बार फ्रिज में दूध, दही, सब्जी की ग्रेवी या कोई ड्रिंक थोड़ा सा गिर जाता है और तुरंत नजर नहीं आता। अगर इसे साफ नहीं किया जाए तो कुछ समय बाद इससे बदबू आने लगती है। यही वजह है कि सिर्फ सामान को बाहर निकालकर देख लेना काफी नहीं है। फ्रिज की शेल्फ, कोने और नीचे की जगह भी देखनी चाहिए।

3 of 5 फ्रिज को साफ करने के बाद भी बदबू नहीं जाती? - फोटो : AI Generated

सब्जियों की नमी भी बढ़ा सकती है बदबू

फ्रिज में रखी सब्जियों या फलों से नमी निकलती रहती है। अगर वे ज्यादा दिन तक पड़े रहें और खराब होने लगें, तो उनसे भी गंध आने लगती है। खासकर बंद डिब्बे या सब्जी रखने वाले बॉक्स में पानी जमा हो जाए तो वहां बदबू जल्दी महसूस हो सकती है।

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4 of 5 फ्रिज को साफ करने के बाद भी बदबू नहीं जाती? - फोटो : AdobeStock

फ्रिज की सफाई लंबे समय से नहीं हुई तो...

फ्रिज की शेल्फ और कोनों में खाने के छोटे-छोटे टुकड़े, चिपचिपी परत या सूखे दाग जमा हो सकते हैं। ऊपर से फ्रिज साफ दिखने के बावजूद इन जगहों से बदबू आती रह सकती है। इसलिए समय-समय पर पूरा फ्रिज खाली करके शेल्फ और अंदर की सतह को साफ करना जरूरी है।

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