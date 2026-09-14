हर किसान के काम की हैं सरकार की ये 4 योजनाएं, खेती से लेकर पेंशन तक आसान होगी जिंदगी

Top Government Schemes For Farmers: भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और उन्हें जोखिम से बचाने के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल बुवाई से लेकर पेंशन और लोन तक हर कदम पर सहायता देना है।
अगर देश का हर किसान इन चार बड़ी योजनाओं के बारे में जान ले और इनसे जुड़ जाए, तो उनकी खेती-किसानी और दैनिक जीवन काफी आसान हो सकता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि सरकार की वे चार जबरदस्त योजनाएं कौन सी हैं और किसानों को इनसे क्या-क्या फायदे मिलते हैं।
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हर साल 6 हजार रुपये देने वाली पीएम किसान योजना
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पीएम किसान सम्मान निधि योजना
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सीधी आर्थिक मदद देती है।
- यह राशि 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है।
- इस योजना के पैसों से किसान बुवाई के समय खाद, बीज और कीटनाशक जैसी जरूरी चीजें बिना किसी चिंता के आसानी से खरीद पाते हैं।
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फसल नुकसान से सुरक्षा देती पीएम फसल बीमा योजना
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- मौसम की मार और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई गई है।
- इसमें किसानों को बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसलों का बीमा कराने की सुविधा मिलती है।
- अगर सूखा, बाढ़ या कीटों के हमले से फसल नष्ट होती है, तो बीमा कंपनी नुकसान का पूरा मुआवजा देकर किसान को बर्बादी से बचाती है।
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बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए पीएम किसान मानधन योजना
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पीएम किसान मानधन योजना
- खेती करने वाले छोटे किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद आर्थिक तंगी न झेलनी पड़े, इसके लिए पीएम किसान मानधन योजना शुरू की गई है।
- इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान बहुत मामूली मासिक अंशदान जमा करके जुड़ सकते हैं।
- 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद सरकार किसानों को हर महीने 3,000 रुपये की पक्की पेंशन देती है।
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सस्ते ब्याज पर लोन देने वाली किसान क्रेडिट कार्ड योजना
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किसान क्रेडिट कार्ड योजना
- किसानों को साहूकारों के महंगे कर्ज से बचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना बेहद कारगर साबित हुई है।
- इसके तहत किसानों को खेती-बाड़ी और पशुपालन के लिए बहुत कम ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का बैंक लोन मिलता है।
- अगर किसान समय पर लोन चुका देते हैं, तो उन्हें सरकार की तरफ से ब्याज में अलग से छूट भी प्रदान की जाती है।