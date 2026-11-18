Science Behind Airplane Mode on Phone: जब भी हम हवाई जहाज यानी फ्लाइट में सफर करते हैं, तो उड़ान भरने से ठीक पहले एयर होस्टेस या पायलट सभी यात्रियों को अपने स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में एरोप्लेन मोड ऑन करने या फोन पूरी तरह बंद करने की सलाह देते हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि आखिर एक छोटे से फोन के सिग्नल से इतने बड़े और मजबूत विमान को क्या ही नुकसान पहुंच सकता है।





इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक ठोस वैज्ञानिक कारण और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अगर आप भी इस बात को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, तो आपको इसके पीछे का तकनीकी विज्ञान जरूर जानना चाहिए। आइए इस लेख में जानते हैं कि फ्लाइट में एरोप्लेन मोड ऑन करना क्यों जरूरी होता है।