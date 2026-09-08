कौन है पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्र और क्या मिलते हैं लाभ? आवेदन से पहल यहां जानें

PM Vishwakarma Yojana: भारत सरकार कई सारी योजनाओं का संचालन मौजूदा समय में कर रही है। अगर आप भी इनमें से किसी योजना के लिए पात्र हैं, तो आप उस योजना में आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।





उदाहरण के लिए जैसे, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिसे केंद्र सरकार चलाती है। इस योजना के तहत कई तरह के आर्थिक लाभ दिए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस योजना के लिए पात्र है और क्या लाभ मिलते हैं? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...