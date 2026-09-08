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कौन है पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्र और क्या मिलते हैं लाभ? आवेदन से पहल यहां जानें

Tue, 08 Sep 2026 05:08 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 08 Sep 2026 05:08 PM IST
सार

PM Vishwakarma Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना से अगर आपको बतौर लाभार्थी जुड़ना है तो इसके लिए आपको पहले ये चेक करना होता है कि क्या आप इसके लिए पात्र हैं भी या नहीं।

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who is eligible for PM Vishwakarma Yojana ke liye kaun eligible hai
पीएम विश्वकर्मा योजना के फायदे क्या हैं? - फोटो : Amar Ujala

PM Vishwakarma Yojana: भारत सरकार कई सारी योजनाओं का संचालन मौजूदा समय में कर रही है। अगर आप भी इनमें से किसी योजना के लिए पात्र हैं, तो आप उस योजना में आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।



उदाहरण के लिए जैसे, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिसे केंद्र सरकार चलाती है। इस योजना के तहत कई तरह के आर्थिक लाभ दिए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस योजना के लिए पात्र है और क्या लाभ मिलते हैं? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम विश्वकर्मा योजना के फायदे क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock

कौन लोग इस योजना के लिए पात्र हैं?

  • धोबी और दर्जी, जो ताला बनाने वाले हैं, मोची/जूता बनाने वाले कारीगर, नाई यानी बाल काटने वाले
  • जो लोग लोहार का काम करते हैं, पत्थर तराशने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
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पीएम विश्वकर्मा योजना के फायदे क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock
  • जो अस्त्रकार हैं, पत्थर तोड़ने वाले, टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया और खिलौना निर्माता 
  • जो लोग मूर्तिकार हैं, जो लोग राजमिस्त्री हैं, जो नाव निर्माता हैं, फिशिंग नेट निर्माता और अगर आप मालाकार हैं
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पीएम विश्वकर्मा योजना के फायदे क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock

किस तरह के लाभ मिलते हैं योजना में?

  • इस योजना के तहत आपको बतौर लाभार्थी कुछ दिनों की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है
  • इसमें आपको आपके काम से जुड़े एडवांस स्कील्स सिखाए जाते हैं
  • इसके लिए ट्रेनिंग जब तक चलती है, तब तक आपको 500 रुपये स्टाइपैंड दिया जाता है
  • आपको 15000 रुपये टूलकिट खरीदने के लिए भी दिए जाते हैं
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पीएम विश्वकर्मा योजना के फायदे क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock
  • आपको सस्ती ब्याज दर पर लोन भी इस योजना के तहत दिया जाता है
  • इसमें आपको अपना काम करने के लिए पहले 18 महीनों के लिए 1 लाख रुपये का लोन दिया जाता है
  • आप चाहें तो आपको अतिरिक्त 2 लाख रुपये का लोन मिल सकता है जिसे आपको 30 महीनों में वापस करना होता है
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