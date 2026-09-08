थाने के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले जान लें ये नियम, वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं आप

Mobile Video Recording Police Station: अक्सर पुलिस स्टेशन जाने पर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या वे अपने बचाव या सबूत के तौर पर थाने के अंदर अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना सकते हैं। सामान्य तौर पर, पुलिस थाने के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से वीडियो बनाना कोई अपराध नहीं है, मगर वीडियो बनाते समय की एक छोटी सी गलती भी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है।





कई अदालती फैसलों में यह साफ किया गया है कि पुलिस स्टेशन कोई पूरी तरह से सीक्रेट या प्रतिबंधित जगह नहीं है, बल्कि यह एक सार्वजनिक दफ्तर है। आइए इस लेख में समझते हैं कि थाने के भीतर मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने को लेकर कानून और नियम क्या कहते हैं।