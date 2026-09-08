घर की छत पर कितने लीटर की टंकी लगानी चाहिए? जानिए परिवार के हिसाब से सही साइज

Water Tank Capacity Calculation: नया मकान बनाते समय या पुरानी पानी की टंकी बदलते वक्त अक्सर लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि छत पर कितने लीटर की टंकी लगवाना सही रहेगा। अमूमन लोग बिना हिसाब लगाए कोई भी साइज चुन लेते हैं, जिससे बाद में पानी खत्म होने या टंकी ओवरफ्लो होने की समस्या बनी रहती है।
भारतीय मानकों के अनुसार, एक सामान्य व्यक्ति को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक तय मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। आइए इस लेख में समझते हैं कि आपके परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से छत पर कितनी बड़ी टंकी लगाना सबसे सही रहेगा।
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वॉटर टैंक
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प्रति व्यक्ति पानी की दैनिक खपत का गणित
- भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार, शहर या गांव में रहने वाले एक सामान्य इंसान को रोजाना करीब 135 से 150 लीटर पानी की जरूरत होती है।
- इसमें पीने, खाना बनाने, नहाने, कपड़े-बर्तन धोने और शौचालय के इस्तेमाल का पानी शामिल होता है।
- अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं, तो आपके परिवार की कुल दैनिक खपत लगभग 500 से 600 लीटर के आसपास बैठती है।
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परिवार के सदस्यों के हिसाब से चुनें साइज
- अगर आपके परिवार में 3 से 4 सदस्य हैं, तो छत पर 500 लीटर से लेकर 750 लीटर क्षमता वाली टंकी लगाना सबसे सही विकल्प है।
- वहीं, अगर संयुक्त परिवार है और घर में 5 से 8 सदस्य रहते हैं, तो आपको कम से कम 1000 से 1500 लीटर की टंकी लगवानी चाहिए।
- इससे दिनभर पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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आपातकालीन बैकअप और अतिरिक्त जरूरतें
- टंकी का साइज चुनते समय सिर्फ दैनिक उपयोग ही नहीं, बल्कि आपातकालीन बैकअप का ध्यान रखना भी जरूरी है।
- अगर आपके इलाके में पानी की सप्लाई दिन में सिर्फ एक बार आती है या बिजली कटौती ज्यादा होती है, तो हमेशा अपनी कुल जरूरत से 20% बड़ी टंकी चुनें।
- ऐसे इलाकों के लिए 4 सदस्यों वाले परिवार को 1000 लीटर की टंकी लगानी चाहिए।
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सही मटेरियल और रंग का ध्यान रखें
- केवल लीटर क्षमता ही नहीं, बल्कि टंकी की क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है। हमेशा 3 या 4 लेयर वाली अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक टंकी ही खरीदें।
- सफेद या हल्के रंग की ट्रिपल लेयर टंकी धूप में पानी को ज्यादा गर्म नहीं होने देती।
- इसके अलावा, टंकी को हमेशा मजबूत और समतल जगह पर ही स्थापित करें ताकि वजन से छत को नुकसान न पहुंचे।