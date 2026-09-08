घर की छत पर कितने लीटर की टंकी लगानी चाहिए? जानिए परिवार के हिसाब से सही साइज

Water Tank Capacity Calculation: नया मकान बनाते समय या पुरानी पानी की टंकी बदलते वक्त अक्सर लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि छत पर कितने लीटर की टंकी लगवाना सही रहेगा। अमूमन लोग बिना हिसाब लगाए कोई भी साइज चुन लेते हैं, जिससे बाद में पानी खत्म होने या टंकी ओवरफ्लो होने की समस्या बनी रहती है।





भारतीय मानकों के अनुसार, एक सामान्य व्यक्ति को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक तय मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। आइए इस लेख में समझते हैं कि आपके परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से छत पर कितनी बड़ी टंकी लगाना सबसे सही रहेगा।