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डिलीवरी के लिए अस्पताल जा रही हैं? बैग में ये 5 चीजें देखकर तुरंत निकाल दें, बाद में पछताना न पड़े

Tue, 08 Sep 2026 03:53 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Tue, 08 Sep 2026 03:53 PM IST
सार

Not to Pack in Your Hospital Bag: डिलीवरी के समय अस्पताल जाते हुए बैग में सिर्फ जरूरी सामान रखें। कीमती चीजें, जरूरत से ज्यादा कपड़े, बच्चे के बहुत सारे सामान और गैर-जरूरी चीजों से बैग भारी करने की जरूरत नहीं है।

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What Not to Pack in Your Hospital Bag for Delivery Know other details here
डिलीवरी के लिए अस्पताल जा रही हैं? - फोटो : AI

डिलीवरी का समय जैसे-जैसे पास आता है, वैसे-वैसे अस्पताल जाने की तैयारी भी शुरू हो जाती है। ऐसे में ज्यादातर महिलाएं जरूरी सामान की लिस्ट बनाकर बैग तैयार करती हैं। लेकिन कई बार जरूरत से ज्यादा सामान भी बैग में भर लिया जाता है। इससे बैग भारी हो जाता है और अस्पताल में उसे संभालना भी मुश्किल होता है। इसलिए कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन्हें घर पर ही छोड़ना बेहतर है। तो आज की इस खबर में हम आपको उन चीजों को बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको अपने साथ अस्पताल नहीं लेकर जाना है। आइए जानते हैं।

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डिलीवरी के लिए अस्पताल जा रही हैं? - फोटो : AI

कीमती सामान न ले जाएं
अस्पताल जाते समय ज्यादा गहने, महंगी घड़ी या दूसरी कीमती चीजें साथ ले जाने से बचें। अस्पताल में सामान खोने या गुम होने का जोखिम रहता है। कुछ अस्पताल अपनी गाइडलाइन में भी कीमती सामान न लाने की सलाह देते हैं। इसलिए जितना जरूरी हो, उतना ही सामान लेकर जाएं।

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डिलीवरी के लिए अस्पताल जा रही हैं? - फोटो : AI

ज्यादा कपड़े न ले जाएं
डिलीवरी के लिए पूरे घर के कपड़े बैग में भरने की जरूरत नहीं है। आरामदायक और ढीले कपड़े, जरूरत के अंडरगारमेंट्स और अस्पताल से घर जाते समय पहनने के लिए एक सेट काफी रहता है। कितने कपड़े चाहिए, यह अस्पताल में कितने दिन रुकना है और वहां क्या सुविधाएं मिलती हैं, इस पर भी निर्भर करता है।

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डिलीवरी के लिए अस्पताल जा रही हैं? - फोटो : adobestock

बच्चे के बहुत सारे कपड़े न रखें
बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा कपड़े ले जाने की जरूरत नहीं है। कुछ जोड़े कपड़े, टोपी, डायपर और घर जाने के लिए एक सेट आमतौर पर काफी रहता है। अस्पताल की अपनी जरूरतों के हिसाब से लिस्ट पहले पूछ लेना बेहतर है।
 
खाने-पीने का बहुत ज्यादा सामान न भरें
अस्पताल में लंबे समय तक रखने वाला या जल्दी खराब होने वाला खाना साथ ले जाने से बचें। अगर कुछ खाने की जरूरत हो तो अस्पताल से पहले पूछ लें कि क्या खाने-पीने की चीजें अंदर ले जाने की अनुमति है। डिलीवरी के दौरान क्या खाना या पीना है, यह भी डॉक्टर या अस्पताल की सलाह के मुताबिक ही रखें।

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डिलीवरी के लिए अस्पताल जा रही हैं? - फोटो : adobestock

तेज खुशबू वाली चीजें न रखें
परफ्यूम, तेज खुशबू वाले स्प्रे या ऐसी चीजें जिनकी गंध बहुत ज्यादा हो, उन्हें ले जाने की जरूरत नहीं है। डिलीवरी के समय आरामदायक माहौल रखना ज्यादा जरूरी है। तकिया, कंबल, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, किताबें या दूसरी गैर-जरूरी चीजें तभी रखें जब आपको उनकी सच में जरूरत हो। अस्पताल में जगह सीमित हो सकती है, इसलिए सामान कम और काम का रखना बेहतर है। ध्यान रखें कि हर अस्पताल के नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए डिलीवरी से पहले अस्पताल से एक बार पूछ लें कि वहां से क्या मिलता है और आपको अपने साथ क्या लाना है। जरूरी मेडिकल कागजात, डॉक्टर की रिपोर्ट और नियमित रूप से चल रही दवाओं की जानकारी जैसी चीजें जरूर साथ रखें। 

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