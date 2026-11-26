PM Kisan 25th Installment India: पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को साल में छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। अभी तक इस योजना की 24 किस्तें जारी हो चुकी हैं। बता दें कि 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026 को पीएम मोदी ने गुजरात के बनासकांठा जिले से 9.34 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपये प्रति किसान की दर से कुल 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की।





अब किसान भाइयों को 25वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, मगर 25वीं किस्त आने से पहले कुछ जरूरी काम निपटा लेना बेहद अहम है, वरना आपकी किस्त रुक सकती है। इसके अलावा अपात्रता नियमों या अधूरी जानकारी की वजह से भी कई मामलों में भुगतान अटक सकता है। इसलिए समय रहते पोर्टल पर अपना स्टेटस जांच लेना बेहद फायदेमंद रहता है। आइए सरल भाषा में जानते हैं कि किन स्थितियों में किस्त रुक सकती है।