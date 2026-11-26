Shopkeeper Refusing Coins India: रोजमर्रा की खरीदारी करते समय अक्सर लोग इस उलझन में रहते हैं कि दुकानदार या ऑटो चालक सिक्के लेने से मना कर दें तो क्या किया जाए। कई बार यह अफवाह भी फैला दी जाती है कि खास सिक्के बंद हो गए हैं या चलन में नहीं हैं। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक और देश के मुद्रा नियमों के अनुसार एक रुपये और इससे बड़े सभी सिक्के पूरी तरह वैध मुद्रा हैं।





तय नियम के मुताबिक एक बार के लेनदेन में एक हजार रुपये तक के सिक्कों से भुगतान करना मान्य है, जबकि पचास पैसे के सिक्के दस रुपये तक स्वीकार किए जा सकते हैं। आम लोगों को यह नियम जानना जरूरी है ताकि कोई भी गलत जानकारी देकर उन्हें परेशान न कर सके और उनका भुगतान आसानी से स्वीकार हो सके।