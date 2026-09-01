बात ध्यान देने वाली: आयुष्मान कार्ड से किन अस्पतालों में नहीं करवा सकते मुफ्त इलाज? यहां करें चेक

आयुष्मान कार्ड से जुड़ा नियम। - फोटो : Amar Ujala

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कई अलग-अलग योजनाओं के जरिए अलग-अलग तरह के लाभ देने का प्रावधान है। राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है।





जैसे- आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं जिनके जरिए आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज नहीं करवाया जा सकता? चलिए चेक करते हैं...