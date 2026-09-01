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बात ध्यान देने वाली: आयुष्मान कार्ड से किन अस्पतालों में नहीं करवा सकते मुफ्त इलाज? यहां करें चेक

Tue, 01 Sep 2026 05:59 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 01 Sep 2026 05:59 PM IST
सार

आयुष्मान कार्ड बनवाकर मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड से किन अस्पतालों में मुफ्त इलाज नहीं करवाया जा सकता है।

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At which hospitals can you not get free treatment with an Ayushman card check here
आयुष्मान कार्ड से जुड़ा नियम। - फोटो : Amar Ujala

कई अलग-अलग योजनाओं के जरिए अलग-अलग तरह के लाभ देने का प्रावधान है। राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है।



जैसे- आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं जिनके जरिए आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज नहीं करवाया जा सकता? चलिए चेक करते हैं...
At which hospitals can you not get free treatment with an Ayushman card check here
आयुष्मान कार्ड से जुड़ा नियम। - फोटो : Adobe stock photos

किन अस्पतालों में करवा सकते हैं मुफ्त इलाज?

  • आप आयुष्मान कार्ड से उन अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, जो अस्पताल इस योजना में पंजीकृत है
  • इसमें सरकारी और कई प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं
  • आपके इलाज का खर्च सरकार उठाती है
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आयुष्मान कार्ड से जुड़ा नियम। - फोटो : Adobe stock photos
  • आयुष्मान कार्ड की सालाना लिमिट 5 लाख रुपये होती है
  • ऐसे में आप एक साल के भीतर 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
  • हर 1 अप्रैल को कार्ड की लिमिट अपने आप रिन्यू हो जाती है
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आयुष्मान कार्ड से जुड़ा नियम। - फोटो : Adobe stock

कौन से अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज नहीं करवाया जा सकता?

  • आयुष्मान कार्ड से आप उन अस्पतालों में मुफ्त इलाज नहीं करवा सकते
  • जो अस्पताल इस योजना में पंजीकृत नहीं है
  • इसमें कई प्राइवेट अस्पताल शामिल हो सकते हैं
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आयुष्मान कार्ड से जुड़ा नियम। - फोटो : Adobe Stock

ऐसे जाने अपने शहर के अस्पताल के बारे में जानकारी

  • आप योजना की इस आधिकारिक वेबसाइट https://hem.nha.gov.in/search पर जा सकते हैं
  • यहां पर आप पिन कोड, जिला आदि भरकर ये चेक कर सकते हैं कि आपके शहर का कौन सा अस्पताल ऐसा है जिसमें आप आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
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