पीएम किसान योजना: ये हैं वे किसान जिनकी इस बार अटक सकती है 24वीं किस्त, चेक करें आपका नाम तो नहीं

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना में पात्र किसान परिवार को सालाना 6000 रुपये मिलते हैं और इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाता है।
इसी क्रम में इस बार पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी होनी है जिसका लाभ करोड़ों पात्र किसानों को मिलेगा, लेकिन कई किसान ऐसे भी हो सकते हैं जो इस लाभ से वंचित रह जाए। इसलिए आप यहां जान सकते हैं कि वे कौन से किसान हो सकते हैं जो 24वीं किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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24वीं किस्त किन किसानों की अटक सकती है?
- फोटो : Adobe Stock
किन किसानों का रुक सकता है पैसा?
नंबर 1
- पीएम किसान योजना से जुड़े प्रत्येक किसान को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होता है
- अगर किसी किसान की ई-केवाईसी पूरी नहीं है, तो उसे इसे पूरा करना जरूरी है
- अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं
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नंबर 2
- योजना से जुड़े किसानों को भू-सत्यापन का काम भी करवाना भी जरूरी होता है
- पीएम किसान योजना में भू-सत्यापन में खेती योग्य जमीन का वेरिफिकेशन होता है
- ऐसे में अगर आपका ये काम पूरा नहीं होता है, तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं
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नंबर 3
- आपको आधार लिंकिंग का काम भी करवाना होता है
- इसमें आपको अपने बैंक खाते को आधार नंबर और एनपीसीआई से जुड़वाना होता है, ताकि सरकारी पैसा यानी किस्त का पैसा सीधे आपके खाते में आ सके
- पर अगर आपका ये काम नहीं होता है, तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं
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किस तारीख को रिलीज हो सकती है 24वीं किस्त?
- पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर जारी होती है
- इस हिसाब से 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर में हो रहा है
- इसलिए माना जा रहा है कि अक्तूबर महीने में 24वीं किस्त रिलीज हो सकती है
- हालांकि, इसके लिए आधिकारिक जानकारी का इंतजार है