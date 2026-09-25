पीएम किसान योजना: ये हैं वे किसान जिनकी इस बार अटक सकती है 24वीं किस्त, चेक करें आपका नाम तो नहीं

पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किन किसानों की अटक सकती है? - फोटो : Amar Ujala AI

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना में पात्र किसान परिवार को सालाना 6000 रुपये मिलते हैं और इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाता है।





इसी क्रम में इस बार पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी होनी है जिसका लाभ करोड़ों पात्र किसानों को मिलेगा, लेकिन कई किसान ऐसे भी हो सकते हैं जो इस लाभ से वंचित रह जाए। इसलिए आप यहां जान सकते हैं कि वे कौन से किसान हो सकते हैं जो 24वीं किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...