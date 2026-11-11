बैंक हॉलिडे: आज भाई दूज पर कहां बंद हैं बैंक-कहां खुले? ब्रांच जाने से पहले यहां जानें अपने शहर के बारे में

Today Bank Holiday: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं।





ऐसे में इस बार भाई दूज का पर्व आज यानी 11 नवंबर 2026 को मनाया जा रहा है। इसलिए अगर आप आज किसी जरूरी काम से बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो जरा रुकिए। क्योंकि पहले एक बार ये जरूर चेक कर लें कि कहीं आपके शहर के बैंक बंद तो नहीं हैं। चलिए जानते हैं आज भाई दूज पर कहां बैंक खुले हैं और कहां बंद हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...