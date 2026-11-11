बैंक हॉलिडे: आज भाई दूज पर कहां बंद हैं बैंक-कहां खुले? ब्रांच जाने से पहले यहां जानें अपने शहर के बारे में

Today Bank Holiday: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं।
ऐसे में इस बार भाई दूज का पर्व आज यानी 11 नवंबर 2026 को मनाया जा रहा है। इसलिए अगर आप आज किसी जरूरी काम से बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो जरा रुकिए। क्योंकि पहले एक बार ये जरूर चेक कर लें कि कहीं आपके शहर के बैंक बंद तो नहीं हैं। चलिए जानते हैं आज भाई दूज पर कहां बैंक खुले हैं और कहां बंद हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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भाई दूज पर बैंक कहां बंद हैं?
- फोटो : Adobe Stock
आज बैंक खुले हैं या बंद हैं?
- आज देश भर में भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज पर्व मनाया जा रहा है
- ऐसे में देश के सभी बैंक आज बंद नहीं हैं
- बल्कि, आज कुछ शहरों के बैंक बंद हैं और कुछ शहरों के बैंक खुले हैं
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भाई दूज पर बैंक कहां बंद हैं?
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आज कहां बैंक बंद हैं?
- भाई दूज की वजह से कई शहरों में बैंक बंद हैं
- इसमें लखनऊ, कानपुर, कोलकाता, गंगटोक, इंफाल और शिमला शामिल है
- इन शहरों के बैंकों की आज छुट्टी है
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भाई दूज पर बैंक कहां बंद हैं?
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आज कहां बैंक खुले हैं
- अधिकतर शहरों में आज बैंक खुले हैं
- दिल्ली, मुंबई, जयपुर और पटना जैसे बाकी शहरों में आज बैंक खुले हैं
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भाई दूज पर बैंक कहां बंद हैं?
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एटीएम-यूपीआई तो बंद नहीं हैं आज?
- नहीं, एटीएम या यूपीआई सेवाएं बंद नहीं हैं
- जान लें यूपीआई सेवाएं और एटीएम रोजाना की तरह चलते रहेंगे
- बैंकों की छुट्टियों का इन सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ता है