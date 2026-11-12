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जमीन की रजिस्ट्री के बाद दाखिल-खारिज नहीं कराया तो क्या परेशानी हो सकती है? यहां जानें नियम

Thu, 12 Nov 2026 07:07 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Thu, 12 Nov 2026 07:07 PM IST
सार

  • Why Land Mutation Is Important?: जमीन की रजिस्ट्री के बाद दाखिल-खारिज न कराने पर पुराना मालिक दोबारा धोखाधड़ी कर सकता है।
  • सरकारी रिकॉर्ड में नाम न होने से बैंक लोन मिलने में बड़ी रुकावट आती है। इसके अलावा भी कई समस्याएं हो सकती हैं, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए।

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What Problems Can Arise If Mutation (Dakhil Kharij) Is Not Done After Land Registry
जमीन का दाखिल खारिज क्यों जरूरी? - फोटो : AI

Risks of Not Doing Dakhil Kharij: जमीन या मकान खरीदने के बाद सबसे पहले हमारे मन में यही ख्याल आता है कि अब संपत्ति पूरी तरह से हमारी हो गई है। लोग कोर्ट या सब-रजिस्टार ऑफिस जाकर रजिस्ट्री का काम तो बहुत ही धूमधाम से पूरा करवा लेते हैं, लेकिन इसके बाद की एक सबसे अहम कानूनी प्रक्रिया को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को राजस्व विभाग की भाषा में 'दाखिल-खारिज' या 'म्यूटेशन' कहा जाता है।



बहुत से आम लोगों को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं होती है कि सिर्फ रजिस्ट्री करा लेना ही काफी नहीं है, बल्कि सरकारी दस्तावेजों में अपना नाम दर्ज कराना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप जमीन खरीदने के बाद समय पर दाखिल-खारिज नहीं करवाते हैं, तो भविष्य में आपको बहुत बड़ी कानूनी और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि इसके क्या-क्या गंभीर नुकसान हो सकते हैं।
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What Problems Can Arise If Mutation (Dakhil Kharij) Is Not Done After Land Registry
document - फोटो : Adobe Stock

धोखाधड़ी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है

  • अगर आपने रजिस्ट्री कराने के बाद दाखिल-खारिज नहीं कराया है, तो सरकारी दस्तावेजों यानी खसरा-खतौनी में जमीन बेचने वाले पुराने मालिक का ही नाम दर्ज रहता है।
  • इस बड़ी लापरवाही का फायदा उठाकर पुराना मालिक उस जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को दोबारा बेच सकता है, जिससे आप बड़ी धोखाधड़ी में फंस सकते हैं।
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अवैध कब्जे से कैसे बचें? - फोटो : Adobe Stock

अवैध कब्जे से कैसे बचें?

  • सरकारी रिकॉर्ड में नाम न होने के कारण संपत्ति पर कानूनी मालिकाना हक साबित करना काफी मुश्किल हो जाता है।
  • ऐसे में भूमाफिया या दबंग लोग इस कानूनी कमजोरी का फायदा उठाकर आपकी खरीदी हुई खाली जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपको बाद में अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे।
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लोन मिलने में दिक्कत क्यों? - फोटो : Adobe Stock

लोन मिलने में दिक्कत क्यों?

  • बैंक या कोई भी वित्तीय संस्थान किसी भी संपत्ति पर लोन देने से पहले उसके कागजात और म्यूटेशन रिकॉर्ड की बहुत बारीकी से जांच करता है।
  • अगर दाखिल-खारिज नहीं हुआ है, तो बैंक आपकी उस संपत्ति को वैध नहीं मानेगा और आपातकालीन जरूरत पड़ने पर आपको कभी भी बैंक से लोन या होम लोन नहीं मिल पाएगा।
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सरकारी मुआवजा भी अटक सकता है - फोटो : Adobe Stock

सरकारी मुआवजा भी अटक सकता है

  • भविष्य में यदि सरकार विकास कार्यों, सड़क चौड़ीकरण या किसी अन्य योजना के लिए आपकी उस जमीन का अधिग्रहण करती है, तो उसका मुआवजा पुराना मालिक ही ले जाएगा।
  • दाखिल-खारिज न होने की स्थिति में सरकारी मुआवजा पाने के लिए आपको अनावश्यक रूप से कानूनी दांव-पेच और लंबी अदालती लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा।
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