काम की बात: मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते समय क्या-क्या चीजें देखें? यहां जानें जरूरी बातें

Medical Insurance: आज के समय में इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है। छोटी बीमारी से लेकर बड़े ऑपरेशन तक, अस्पताल का बिल परिवार के बजट को बिगाड़ सकता है। ऐसे में मेडिकल इंश्योरेंस यानी हेल्थ इंश्योरेंस आर्थिक सुरक्षा देने में मदद करता है। हालांकि, बाजार में कई कंपनियों की अलग-अलग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उपलब्ध हैं।





इनमें प्रीमियम, कवरेज, अस्पतालों की सुविधा और क्लेम से जुड़े नियम भी अलग-अलग होते हैं। ऐसे में सिर्फ कम प्रीमियम देखकर पॉलिसी खरीदना समझदारी नहीं है। इंश्योरेंस लेने से पहले कुछ जरूरी बातों को समझना बेहद जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर इलाज के खर्च को लेकर परेशानी न हो। चलिए जानते हैं आपको क्या चीजें चेक करनी चाहिए। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...