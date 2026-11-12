ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी नजदीक है? जान लें रिन्यू कराने का ऑनलाइन तरीका

Sarathi Parivahan Website DL Renewal: वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक होता है, जिसके बिना सड़क पर गाड़ी चलाना कानूनन अपराध माना जाता है। हर ड्राइविंग लाइसेंस की एक निश्चित वैधता अवधि होती है, जिसके खत्म होने से पहले या उसके तुरंत बाद इसे रिन्यू कराना बेहद जरूरी होता है।





पहले के समय में लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए लोगों को आरटीओ कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे और लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। लेकिन अब सरकार की डिजिटल सेवाओं के कारण यह पूरी प्रक्रिया बेहद आसान हो चुकी है। अगर आपके भी ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी नजदीक आ गई है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइए इस लेख में जानते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन डीएल रिन्यू करने का सही तरीका क्या है।