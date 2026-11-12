सेविंग अकाउंट में रखे पैसों पर कितना मिलता है ब्याज और कब लगता है टैक्स? जानिए नियम

Savings Account Interest Rate India: हम सभी अपनी गाढ़ी कमाई का कुछ हिस्सा सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर आसानी से निकालने के लिए बैंक के सेविंग यानी बचत खाते में जमा करते हैं। बैंक इस रकम पर हमें हर साल या तिमाही के हिसाब से कुछ ब्याज भी देता है, जिसे हम अपनी अतिरिक्त कमाई मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंक खाते में मिलने वाले इस ब्याज पर भी सरकार द्वारा टैक्स वसूला जाता है?





बहुत से आम लोगों को इस बात की पूरी जानकारी नहीं होती है कि बैंक उन्हें कितना ब्याज दे रहा है और उस पर टैक्स की गणना कैसे की जाती है। यदि आप भी अपने बैंक खाते के इन नियमों से अनजान हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए बहुत ही सरल भाषा में जानते हैं कि सेविंग अकाउंट के ब्याज और टैक्स से जुड़े नियम क्या कहते हैं।