PF खाते में जमा पैसे को न लें हल्के में, ये आपको बना सकते हैं करोड़पति; यहां समझें पूरा गणित

नौकरीपेशा लोगों के लिए पीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि भविष्य के लिए बचत का एक अहम जरिया है। हर महीने कर्मचारी की सैलरी में से एक निश्चित हिस्सा इसमें जमा होता है और इतना ही पैसा कंपनी भी कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा करती है।





पीएफ खाते में जमा इस पैसे पर ईपीएफओ द्वारा सालाना ब्याज भी दिया जाता है। साथ ही लंबे समय तक पैसा खाते में रहने पर कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इस पीएफ के पैसे से करोड़पति बन सकते हैं? चलिए जानते हैं कैसे। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...