रोज साफ करने के बाद भी सिंक से आती है बदबू? जानिए असली वजह और बचने का तरीका

1 of 5 किचन सिंक से आ रही है गंदी बदबू? - फोटो : AI

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किचन में बर्तन धोते समय अगर सिंक से अचानक गंदी बदबू आने लगे तो पूरा किचन ही खराब लगने लगता है। कई बार लोग सिंक को ऊपर से साफ कर देते हैं, लेकिन बदबू फिर भी नहीं जाती। इसकी वजह यह है कि परेशानी सिर्फ सिंक की सतह पर नहीं, बल्कि उसके पाइप या नाली के अंदर भी हो सकती है। दरअसल, बर्तन धोते समय खाने के छोटे-छोटे टुकड़े, तेल और चिकनाई पानी के साथ सिंक की नाली में चले जाते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से साफ न किया जाए तो ये पाइप के अंदर जमा होने लगते हैं। समय के साथ यहां बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्मजीव बढ़ सकते हैं, जिससे बदबू आने लगती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

2 of 5 किचन सिंक से आ रही है गंदी बदबू? - फोटो : AI Generated

नाली में फंसा खाना हो सकता है वजह

किचन सिंक की नाली में चावल, आटे के छोटे टुकड़े, सब्जियों के छिलके या खाने के दूसरे कण फंस सकते हैं। ये चीजें धीरे-धीरे सड़ने लगती हैं और इनसे बदबू आने लगती है। इसलिए बर्तन धोने से पहले प्लेट में बचा खाना कूड़ेदान में डालना बेहतर है।

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तेल और चिकनाई भी करती है परेशान

बचा हुआ तेल या ज्यादा चिकनाई वाला पानी सिंक में डालने से पाइप के अंदर परत जम सकती है। इसमें खाने के कण भी चिपकने लगते हैं और धीरे-धीरे पानी की निकासी प्रभावित हो सकती है। यही गंदगी बदबू की वजह भी बन सकती है।

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4 of 5 किचन सिंक साफ करने के उपाय - फोटो : Adobe

सिंक की सफाई के साथ नाली पर भी दें ध्यान

सिर्फ सिंक के ऊपर की सफाई करने से काम पूरा नहीं होता। सिंक की जाली और नाली के मुंह के आसपास जमा गंदगी को भी नियमित रूप से साफ करें। अगर नाली से पानी धीरे-धीरे निकल रहा है या बदबू बार-बार लौट रही है तो पाइप में जमी गंदगी या रुकावट की जांच करवाना बेहतर है।

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