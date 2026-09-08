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रोज साफ करने के बाद भी सिंक से आती है बदबू? जानिए असली वजह और बचने का तरीका
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
Published by: दीक्षा पाठक
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:06 PM IST
सार
Kitchen Sink Smell Bad: किचन सिंक से बदबू आने की बड़ी वजह नाली में जमा खाना, तेल, चिकनाई और गंदगी हो सकती है। सिर्फ सिंक की ऊपरी सफाई करने के बजाय नाली और पाइप की सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है।
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किचन सिंक से आ रही है गंदी बदबू?
- फोटो : AI
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किचन में बर्तन धोते समय अगर सिंक से अचानक गंदी बदबू आने लगे तो पूरा किचन ही खराब लगने लगता है। कई बार लोग सिंक को ऊपर से साफ कर देते हैं, लेकिन बदबू फिर भी नहीं जाती। इसकी वजह यह है कि परेशानी सिर्फ सिंक की सतह पर नहीं, बल्कि उसके पाइप या नाली के अंदर भी हो सकती है। दरअसल, बर्तन धोते समय खाने के छोटे-छोटे टुकड़े, तेल और चिकनाई पानी के साथ सिंक की नाली में चले जाते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से साफ न किया जाए तो ये पाइप के अंदर जमा होने लगते हैं। समय के साथ यहां बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्मजीव बढ़ सकते हैं, जिससे बदबू आने लगती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।
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किचन सिंक से आ रही है गंदी बदबू?
- फोटो : AI Generated
नाली में फंसा खाना हो सकता है वजह
किचन सिंक की नाली में चावल, आटे के छोटे टुकड़े, सब्जियों के छिलके या खाने के दूसरे कण फंस सकते हैं। ये चीजें धीरे-धीरे सड़ने लगती हैं और इनसे बदबू आने लगती है। इसलिए बर्तन धोने से पहले प्लेट में बचा खाना कूड़ेदान में डालना बेहतर है।
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किचन सिंक से आ रही है गंदी बदबू?
- फोटो : AI Generated
तेल और चिकनाई भी करती है परेशान
बचा हुआ तेल या ज्यादा चिकनाई वाला पानी सिंक में डालने से पाइप के अंदर परत जम सकती है। इसमें खाने के कण भी चिपकने लगते हैं और धीरे-धीरे पानी की निकासी प्रभावित हो सकती है। यही गंदगी बदबू की वजह भी बन सकती है।
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किचन सिंक साफ करने के उपाय
- फोटो : Adobe
सिंक की सफाई के साथ नाली पर भी दें ध्यान
सिर्फ सिंक के ऊपर की सफाई करने से काम पूरा नहीं होता। सिंक की जाली और नाली के मुंह के आसपास जमा गंदगी को भी नियमित रूप से साफ करें। अगर नाली से पानी धीरे-धीरे निकल रहा है या बदबू बार-बार लौट रही है तो पाइप में जमी गंदगी या रुकावट की जांच करवाना बेहतर है।
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किचन सिंक से आ रही है गंदी बदबू?
- फोटो : AI
पाइप में पानी की सील भी जरूरी
सिंक के नीचे लगे नाली के पाइप में कुछ डिजाइनों में पानी का एक हिस्सा जमा रहता है, जो नाली की बदबू को घर के अंदर आने से रोकने में मदद करता है। अगर यह व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है या पाइप में कोई समस्या है तो बदबू कमरे में आ सकती है। ऐसी स्थिति में पाइप की जांच करवानी चाहिए।
बदबू से बचने के लिए क्या करें?
सिंक में खाने के टुकड़े और तेल न जाने दें। नाली की जाली को साफ रखें और समय-समय पर सिंक और नाली की सफाई करें। अगर पानी जमा होने लगे, नाली बार-बार बंद हो या तेज बदबू लगातार बनी रहे तो समस्या को नजरअंदाज न करें और जरूरत पड़ने पर प्लंबर से जांच करवाएं।
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