एक ही तौलिया कई दिनों तक इस्तेमाल करते हैं? जान लें कब धोना है जरूरी

1 of 5 तौलिया कितने दिन में धोना चाहिए? - फोटो : AI

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



नहाने के बाद तौलिया तो हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन इसे कितने दिन में धोना चाहिए, इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। कई लोग एक ही तौलिए को हफ्तों तक इस्तेमाल करते रहते हैं। ऊपर से तौलिया साफ दिखता है, इसलिए लगता है कि इसे धोने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। नहाने के बाद तौलिए में शरीर की नमी रह जाती है। इसके अलावा त्वचा से निकलने वाली गंदगी और तेल भी तौलिए में लग जाते हैं। अगर तौलिया ठीक से सूखे नहीं और लगातार इस्तेमाल होता रहे तो उसमें बदबू आने लग सकती है। इसलिए तौलिए को समय-समय पर धोते रहना जरूरी है। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 तौलिया कितने दिन में धोना चाहिए? - फोटो : freepik

कितने दिन में धोना चाहिए तौलिया?

सामान्य तौर पर नहाने वाले तौलिए को 3 से 5 बार इस्तेमाल करने के बाद धो लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति रोज नहाता है और तौलिए को हर इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह सुखाता है तो इसे हफ्ते में कम से कम एक बार धोना एक आसान नियम माना जा सकता है।

3 of 5 तौलिया कितने दिन में धोना चाहिए? - फोटो : instagram

बारिश में रखें थोड़ा ज्यादा ध्यान

बारिश के मौसम में हवा में नमी ज्यादा होती है। ऐसे में तौलिया जल्दी सूख नहीं पाता। अगर तौलिया बार-बार गीला या नम रह रहा है तो उसे ज्यादा जल्दी धोना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि इस्तेमाल के बाद तौलिए को अच्छी तरह फैलाकर सुखाएं ताकि उसमें नमी न बनी रहे।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 तौलिया कितने दिन में धोना चाहिए? - फोटो : AI

गीला तौलिया ऐसे न छोड़ें

नहाने के बाद तौलिए को गेंद की तरह मोड़कर या बाथरूम के किसी कोने में डालकर न रखें। उसे ऐसी जगह फैलाकर टांगें जहां हवा लग सके। इससे तौलिया जल्दी सूखेगा और उसमें सीलन जैसी बदबू आने की संभावना भी कम होगी।

विज्ञापन