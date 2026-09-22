ट्रेन के महिला बोगी में पुरुष के आने पर ऐसे करें शिकायत, जानें कितना लगेगा जुर्माना

Men Traveling In Ladies Coach Fine: भारतीय रेलवे महिलाओं की सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए ट्रेनों में विशेष महिला कोच रिजर्व करता है। इसके बावजूद कई बार पुरुष यात्री अनजाने में या जानबूझकर इन बोगियों में सवार हो जाते हैं, जिससे महिला यात्रियों को असुविधा और असुरक्षा महसूस होती है।





रेलवे एक्ट के तहत पुरुषों का महिला बोगी में यात्रा करना कानूनी अपराध है और इसके लिए सख्त जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में रेलवे सुरक्षा बल तुरंत कार्रवाई करता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि ट्रेन की महिला बोगी में किसी पुरुष के घुसने पर तुरंत शिकायत कैसे करें और दोषी पाए जाने पर कितना जुर्माना लगता है।