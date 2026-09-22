डीपफेक वीडियो अलर्ट: वीडियो कॉल पर चेहरा और आवाज बदलकर हो रही है ठगी? ऐसे करें असली और नकली की पहचान

1 of 5 डीपफेक वीडियो - फोटो : AI







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Deepfake Video: आज के दौर में टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, साइबर ठग भी उतने ही शातिर होते जा रहे हैं। इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए 'डीपफेक' वीडियो बनाने का नया ट्रेंड चल रहा है। इस तकनीक से ठग किसी भी जाने-माने शख्स या आपके किसी परिवार वाले का चेहरा और आवाज हूबहू कॉपी कर लेते हैं।



इसके बाद वीडियो कॉल करके ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति घबराकर तुरंत पैसे भेज दे। इस खतरनाक जाल से बचना बेहद जरूरी है, इसलिए आइए इस लेख ये समझते हैं कि डीपफेक वीडियो की पहचान कैसे करें।

2 of 5 क्या होता है यह डीपफेक वीडियो फ्रॉड - फोटो : Freepik

क्या होता है यह डीपफेक वीडियो फ्रॉड डीपफेक एक ऐसी डिजिटल तकनीक है जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या एआई टूल्स की मदद से किसी वीडियो या ऑडियो में भारी फेरबदल किया जाता है।

ठग सोशल मीडिया से आपके रिश्तेदारों की पुरानी तस्वीरें और वीडियो निकालकर उनकी फेक डिजिटल कॉपी तैयार कर लेते हैं।

इसके बाद वे वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो में दिखने वाला इंसान और उसकी आवाज बिल्कुल असली लगती है, जिससे धोखे में आना बहुत आसान हो जाता है, और इस तरह वे फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं।

3 of 5 असली और नकली वीडियो की ऐसे करें पहचान - फोटो : अमर उजाला

कॉलर की आवाज और हरकतों पर रखें नजर तकनीक चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाए, छोटी-छोटी कमियां अक्सर छूट ही जाती हैं।

डीपफेक वीडियो कॉल में आवाज और होठों के हिलने (लिप सिंकिंग) के बीच हल्का सा रुकावट देखने को मिल सकती है।

अगर आपका कोई करीबी अचानक वीडियो कॉल करके पैसों की मांग करे, तो तुरंत सतर्क हो जाएं।

ऐसी स्थिति में आप उससे कुछ ऐसे व्यक्तिगत सवाल पूछ सकते हैं जिनके जवाब सिर्फ वही इंसान जानता हो।

इसके अलावा, वीडियो कॉल काटकर उसके सामान्य नंबर पर फोन करके सच की पुष्टि जरूर करें।

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4 of 5 Deepfake - फोटो : freepik

असली और नकली वीडियो की ऐसे करें पहचान एआई से बने इन नकली वीडियो की पहचान करने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा।

डीपफेक वीडियो में अक्सर चेहरे के भाव थोड़े अजीब और बेजान लगते हैं।

वीडियो कॉल के दौरान अगर सामने वाले व्यक्ति के पलक झपकने की रफ्तार बहुत कम या असामान्य है, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है।

इसके अलावा, चेहरे की स्किन टोन और कानों के पास की बनावट में भी हल्का अंतर दिखाई दे सकता है।

साथ ही ऐसे कॉल्स काफी जल्दबाजी में होते हैं, इसलिए अगर अनजान नंबर से कोई जल्दबाजी वाला कॉल आता है तो उसपर भरोसा करके पैसे न दें।

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5 of 5 Deepfake - फोटो : freepik