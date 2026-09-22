ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद नहीं आया सही सामान? जानें इसके शिकायत करने का सही तरीका

आजकल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से खरीदारी करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन कई बार ग्राहकों के साथ धोखा हो जाता है। ऑर्डर कुछ और किया जाता है और पैकेट खोलने पर सामान कुछ और ही निकलता है। जब ग्राहक कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क करते हैं, तो अक्सर उनकी सुनवाई नहीं होती।





उपभोक्ता मामले विभाग ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर ग्राहकों को सतर्क किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि गलत सामान मिलने और ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा सुनवाई न किए जाने पर निराश होने की जरूरत नहीं है। ग्राहक अब सरकार की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का उपयोग करके आसानी से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।