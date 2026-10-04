कौन से बर्तन माइक्रोवेव में इस्तेमाल करना है खतरनाक? अधिकतर लोग करते हैं ये गलती

Microwave Safe Utensils Guide: आजकल लगभग हर रसोई में खाना गर्म करने या पकाने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल आम बात हो गई है। जल्दबाजी में लोग अक्सर किसी भी बर्तन में खाना रखकर माइक्रोवेव में चला देते हैं, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। गलत बर्तनों का इस्तेमाल करने से न केवल भोजन जहरीला हो सकता है, बल्कि माइक्रोवेव में आग लगने या ब्लास्ट होने का जोखिम भी रहता है।
अधिकतर लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि कौन-सा बर्तन माइक्रोवेव सुरक्षित है और कौन-सा नहीं। आइए इस लेख में बेहद आसान भाषा में समझते हैं कि माइक्रोवेव में किन बर्तनों का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए।
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सामान्य प्लास्टिक के डिब्बों में खाना गर्म करने के खतरे
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सामान्य प्लास्टिक के डिब्बों में खाना गर्म करने के खतरे
- माइक्रोवेव में साधारण प्लास्टिक के बर्तनों या पॉलीथिन का इस्तेमाल कभी न करें।
- तेज गर्मी से प्लास्टिक पिघलने लगता है और उसमें से बिसफेनॉल-ए (BPA) जैसे जहरीले रसायन निकलकर सीधे आपके खाने में मिल जाते हैं, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं।
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स्टील, एल्युमिनियम और धातु के बर्तन
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स्टील, एल्युमिनियम और धातु के बर्तन
- धातु के बर्तन जैसे स्टील, तांबा या एल्युमिनियम फॉयल माइक्रोवेव की तरंगों को प्रतिबिंबित करते हैं।
- इससे बर्तन के अंदर चिंगारी निकलने लगती है और माइक्रोवेव के सर्किट में आग लग सकती है।
- इसलिए धातु का कोई भी सामान अंदर न रखें।
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कांच और मिट्टी के कौन-से बर्तन हैं सुरक्षित
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कांच और मिट्टी के कौन-से बर्तन हैं सुरक्षित
- साधारण कांच के बर्तन गर्मी से चटक सकते हैं, इसलिए केवल 'माइक्रोवेव सेफ' मार्क वाले बोरोसिलिकेट कांच का ही उपयोग करें।
- इसके अलावा बिना पॉलिश वाले पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल भी नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि वे नमी सोखकर टूट जाते हैं।
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माइक्रोवेव अवन
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माइक्रोवेव सेफ बर्तन पहचानने का आसान नियम
- खाना गर्म करने से पहले हमेशा बर्तन के तल पर बना माइक्रोवेव सेफ का निशान या सिंबल जरूर देखें।
- कांच, सिरेमिक और बीपीए-फ्री ग्रेड-5 प्लास्टिक ही माइक्रोवेव के लिए सही माने जाते हैं।
- सही बर्तन का चुनाव करके आप अपने परिवार को सेहतमंद रख सकते हैं और बड़े हादसों से भी बच सकते हैं।