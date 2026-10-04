फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Utensils You Should Never Use in a Microwave: Common Mistakes to Avoid in hindi

कौन से बर्तन माइक्रोवेव में इस्तेमाल करना है खतरनाक? अधिकतर लोग करते हैं ये गलती

Sun, 04 Oct 2026 07:37 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Sun, 04 Oct 2026 07:37 PM IST
सार

Unsafe Utensils For Microwave: आज के समय में बहुत से घरों में माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है, मगर बहुत से लोगों को यह नहीं मालूम होता कि इसमें हर तरह के बर्तन में खाना गर्म नहीं करना चाहिए। गलत बर्तनों के इस्तेमाल से कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं। इसलिए, आइए इस लेख में समझते हैं कि माइक्रोवेव में किन बर्तनों का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए।

विज्ञापन
Utensils You Should Never Use in a Microwave: Common Mistakes to Avoid in hindi
माइक्रोवेव सुरक्षित बर्तन - फोटो : AI

Microwave Safe Utensils Guide: आजकल लगभग हर रसोई में खाना गर्म करने या पकाने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल आम बात हो गई है। जल्दबाजी में लोग अक्सर किसी भी बर्तन में खाना रखकर माइक्रोवेव में चला देते हैं, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। गलत बर्तनों का इस्तेमाल करने से न केवल भोजन जहरीला हो सकता है, बल्कि माइक्रोवेव में आग लगने या ब्लास्ट होने का जोखिम भी रहता है।



अधिकतर लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि कौन-सा बर्तन माइक्रोवेव सुरक्षित है और कौन-सा नहीं। आइए इस लेख में बेहद आसान भाषा में समझते हैं कि माइक्रोवेव में किन बर्तनों का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए।
Utensils You Should Never Use in a Microwave: Common Mistakes to Avoid in hindi
सामान्य प्लास्टिक के डिब्बों में खाना गर्म करने के खतरे - फोटो : Adobe stock

सामान्य प्लास्टिक के डिब्बों में खाना गर्म करने के खतरे

  • माइक्रोवेव में साधारण प्लास्टिक के बर्तनों या पॉलीथिन का इस्तेमाल कभी न करें।
  • तेज गर्मी से प्लास्टिक पिघलने लगता है और उसमें से बिसफेनॉल-ए (BPA) जैसे जहरीले रसायन निकलकर सीधे आपके खाने में मिल जाते हैं, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं।
Utensils You Should Never Use in a Microwave: Common Mistakes to Avoid in hindi
स्टील, एल्युमिनियम और धातु के बर्तन - फोटो : Adobe stock

स्टील, एल्युमिनियम और धातु के बर्तन

  • धातु के बर्तन जैसे स्टील, तांबा या एल्युमिनियम फॉयल माइक्रोवेव की तरंगों को प्रतिबिंबित करते हैं।
  • इससे बर्तन के अंदर चिंगारी निकलने लगती है और माइक्रोवेव के सर्किट में आग लग सकती है।
  • इसलिए धातु का कोई भी सामान अंदर न रखें।
विज्ञापन
विज्ञापन
Utensils You Should Never Use in a Microwave: Common Mistakes to Avoid in hindi
कांच और मिट्टी के कौन-से बर्तन हैं सुरक्षित - फोटो : Adobe stock

कांच और मिट्टी के कौन-से बर्तन हैं सुरक्षित

  • साधारण कांच के बर्तन गर्मी से चटक सकते हैं, इसलिए केवल 'माइक्रोवेव सेफ' मार्क वाले बोरोसिलिकेट कांच का ही उपयोग करें।
  • इसके अलावा बिना पॉलिश वाले पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल भी नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि वे नमी सोखकर टूट जाते हैं।
विज्ञापन
Utensils You Should Never Use in a Microwave: Common Mistakes to Avoid in hindi
माइक्रोवेव अवन - फोटो : AI

माइक्रोवेव सेफ बर्तन पहचानने का आसान नियम

  • खाना गर्म करने से पहले हमेशा बर्तन के तल पर बना माइक्रोवेव सेफ का निशान या सिंबल जरूर देखें।
  • कांच, सिरेमिक और बीपीए-फ्री ग्रेड-5 प्लास्टिक ही माइक्रोवेव के लिए सही माने जाते हैं।
  • सही बर्तन का चुनाव करके आप अपने परिवार को सेहतमंद रख सकते हैं और बड़े हादसों से भी बच सकते हैं।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed