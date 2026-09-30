बोतल-टिफिन से लेकर पेंसिल बॉक्स तक खो जाता है? बैग में जरूर रखें ये डिटेल

बच्चों के स्कूल जाने के साथ उनके सामान को संभालने की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। पानी की बोतल, टिफिन, पेंसिल बॉक्स, स्वेटर या दूसरी छोटी चीजें बच्चे अक्सर स्कूल में कहीं रखकर भूल जाते हैं। कई बार सामान किसी दूसरे बच्चे के पास चला जाता है या क्लास में ही छूट जाता है। ऐसे में सामान पर बच्चे की पहचान से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी लिखना काफी काम आ सकता है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।
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बच्चा स्कूल में सामान रखकर भूल जाता है?
- फोटो : Ai
बैग और सामान पर लिखे बच्चे का नाम
सबसे आसान तरीका है कि बच्चे के स्कूल बैग, पानी की बोतल, टिफिन और पेंसिल बॉक्स जैसी चीजों पर उसका नाम लिख दें। इसके लिए नाम की छोटी स्लिप चिपकाई जा सकती है या ऐसा स्टिकर लगाया जा सकता है जो आसानी से न निकले। स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर या जैकेट पर भी नाम की पहचान लगाई जा सकती है।
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बच्चा स्कूल में सामान रखकर भूल जाता है?
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फोन नंबर लिखना भी हो सकता है काम का
अगर बच्चा सामान खोने के बाद उसे खुद नहीं ढूंढ पाता है तो सामान पर माता-पिता का फोन नंबर होने से उसे वापस करना आसान हो सकता है। खासकर स्कूल बैग के अंदर किसी जगह पर अभिभावक का नाम और फोन नंबर लिखा जा सकता है। कोई शिक्षक या स्कूल स्टाफ सामान मिलने पर इस नंबर पर संपर्क कर सकता है।
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ज्यादा न दें जानकारी
हालांकि, बच्चे के सामान पर घर का पूरा पता, स्कूल का पूरा पता या दूसरी निजी जानकारी लिखने से बचना चाहिए। जरूरत के हिसाब से सिर्फ उतनी ही जानकारी रखें, जिससे सामान मिलने पर आपसे संपर्क किया जा सके।
एक जगह जरूर रखें पहचान
बैग के अंदर एक छोटी पहचान पर्ची भी रख सकते हैं। इसमें बच्चे का नाम, अभिभावक का नाम और एक फोन नंबर लिखा हो। यह पर्ची खासतौर पर तब काम आ सकती है जब बैग पर लगा नाम या स्टिकर खराब हो जाए।
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बच्चे को भी बताएं सामान संभालने का तरीका
सिर्फ सामान पर जानकारी लिख देना ही काफी नहीं है। बच्चे को भी धीरे-धीरे समझाएं कि स्कूल पहुंचने के बाद अपनी बोतल, टिफिन और पेंसिल बॉक्स एक तय जगह पर रखें। छुट्टी से पहले अपना बैग और डेस्क एक बार जरूर देख लें। इससे सामान खोने या स्कूल में छूट जाने की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है।