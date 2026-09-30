घर में नया इलेक्ट्रॉनिक सामान आया है? पुराना बॉक्स फेंकने से पहले ये चीजें जरूर देख लें

1 of 5 नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते ही बॉक्स कूड़े में डालते हैं? - फोटो : एआई







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घर में नया इलेक्ट्रॉनिक सामान आते ही सबसे पहले उसे निकालकर इस्तेमाल करने की जल्दी रहती है। बॉक्स और बाकी पैकिंग देखकर कई लोग उसे तुरंत कूड़े में डाल देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो थोड़ा रुक जाइए। नए इलेक्ट्रॉनिक सामान का बॉक्स कुछ समय तक संभालकर रखना आपके काम आ सकता है। तो आइए जानते हैं कैसे?

2 of 5 नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते ही बॉक्स कूड़े में डालते हैं? - फोटो : freepik.com

सामान खराब निकला तो बॉक्स आएगा काम

नया सामान इस्तेमाल करने के बाद अगर उसमें कोई खराबी निकलती है या सामान बदलवाने की जरूरत पड़ती है तो कई कंपनियां ओरिजिनल पैकिंग और बॉक्स रखने को कहती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ कंपनियों की रिप्लेसमेंट प्रक्रिया में सामान को ओरिजिनल पैकिंग और उसके साथ मिले एक्सेसरीज के साथ वापस करने की जरूरत होती है। इसलिए सामान सही चल रहा है या नहीं, यह अच्छी तरह चेक करने तक बॉक्स को फेंकने से बचें।

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बॉक्स पर लिखी जानकारी भी काम की है

इलेक्ट्रॉनिक सामान के बॉक्स पर मॉडल नंबर, सीरियल नंबर और बारकोड जैसी जानकारी मिल सकती है। कुछ कंपनियां सर्विस या वारंटी से जुड़ी प्रक्रिया में सीरियल नंबर मांगती हैं। कई मामलों में यही नंबर सामान की पहचान करने में मदद करता है। इसलिए बॉक्स फेंकने से पहले उस पर लिखी जरूरी जानकारी की फोटो मोबाइल में रख लेना भी अच्छा तरीका है।

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सर्विस के लिए सामान भेजना पड़े तो

मान लीजिए कुछ महीनों बाद टीवी, लैपटॉप या कोई दूसरा सामान खराब हो गया। अगर उसे सर्विस सेंटर या कंपनी के पास भेजना पड़े तो ओरिजिनल पैकिंग काफी काम आ सकती है। कंपनियां भी सर्विस के दौरान सामान को सुरक्षित तरीके से पैक करने के लिए ओरिजिनल पैकिंग इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं। ओरिजिनल बॉक्स में सामान को रखने के लिए पहले से सही आकार की जगह और सुरक्षा वाली पैकिंग होती है। इससे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय उसे सुरक्षित रखना आसान हो सकता है।



सिर्फ बॉक्स ही नहीं, ये चीजें भी संभालें

बॉक्स के साथ मिले चार्जर, केबल, रिमोट, मैनुअल, वारंटी से जुड़े कागज और दूसरी एक्सेसरीज को भी तुरंत अलग-अलग जगह न रखें। इन्हें एक साथ संभालकर रखना बेहतर है। जरूरत पड़ने पर कंपनी इन्हीं चीजों के साथ सामान वापस करने को कह सकती है।

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