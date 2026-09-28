रात में अकेले सफर कर रही हैं और कैब ड्राइवर पर शक हो तो क्या करें?

रात में अकेले कैब से सफर करना कई महिलाओं के लिए आम बात है। ऑफिस से देर से निकलना हो या किसी जरूरी काम से बाहर जाना हो, कैब सुविधाजनक विकल्प लगती है। लेकिन अगर सफर के दौरान ड्राइवर का व्यवहार आपको असहज लगे, वह बार-बार पीछे मुड़कर देखे, बिना वजह रास्ता बदले या आपकी बात को नजरअंदाज करे तो इसे हल्के में न लें। ऐसे समय में घबराने के बजाय समझदारी से कदम उठाना जरूरी है। तो आइए जानते हैं।
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ड्राइवर पर शक होते ही न हों परेशान
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सबसे पहले किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताएं
अगर आपको कैब ड्राइवर पर शक हो रहा है तो तुरंत किसी परिवार के सदस्य, दोस्त या भरोसेमंद व्यक्ति को फोन करें। उसे बताएं कि आप किस कैब में हैं और कहां जा रही हैं। अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दें। अगर फोन पर बात करना संभव नहीं है तो मैसेज करके भी स्थिति बता सकती हैं।
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कैब की जानकारी तुरंत शेयर करें
कैब बुक करने के बाद ऐप में ड्राइवर का नाम, गाड़ी का नंबर और ट्रिप की जानकारी दिखाई देती है। इनकी जानकारी का स्क्रीनशॉट लेकर किसी भरोसेमंद व्यक्ति को भेज सकती हैं। इससे जरूरत पड़ने पर आपकी कैब की पहचान करना आसान हो सकता है।
रास्ता बदलने लगे तो तुरंत सवाल करें
अगर ड्राइवर आपकी मंजिल की बजाय किसी दूसरे रास्ते पर जाने लगे और आपको इसकी वजह समझ न आए तो सीधे पूछें कि रास्ता क्यों बदला गया है। जरूरत लगे तो उससे कहें कि गाड़ी किसी सुरक्षित और भीड़ वाली जगह पर रोक दे। सुनसान जगह पर उतरने से बचें।
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बहुत ज्यादा डर लगे तो 112 पर करें कॉल
अगर आपको लगे कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है या आपकी सुरक्षा को तत्काल खतरा है तो भारत में आपातकालीन सहायता के लिए 112 पर कॉल किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर आसपास की दुकान, पेट्रोल पंप, होटल या किसी अन्य भीड़ वाली सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश करें।
फोन में इमरजेंसी फीचर रखें तैयार
अपने फोन में इमरजेंसी एसओएस और भरोसेमंद संपर्कों की सुविधा पहले से सेट करके रखें। इससे मुश्किल समय में बिना ज्यादा समय लगाए मदद मांगी जा सकती है। सफर शुरू करने से पहले फोन की बैटरी भी जरूर जांच लें।
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ड्राइवर से बहस करने के बजाय सुरक्षित निकलें
अगर ड्राइवर का व्यवहार संदिग्ध लग रहा है तो उससे लंबी बहस या झगड़ा करने के बजाय पहले अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें। मौका मिलते ही सुरक्षित और भीड़ वाली जगह पर उतरें और जरूरत पड़ने पर पुलिस या आपातकालीन सहायता से संपर्क करें। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर किसी स्थिति में आपको खतरा महसूस हो रहा है तो अपनी परेशानी को नजरअंदाज न करें।
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