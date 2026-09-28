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पीरियड के दौरान लंबा सफर है? बैग में सैनिटरी प्रोडक्ट के साथ ये चीजें भी रखें

Mon, 28 Sep 2026 10:34 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 28 Sep 2026 10:34 AM IST
सार

Period Travel Essentials: पीरियड्स के दौरान लंबा सफर करना कई बार परेशानी भरा हो सकता है। ऐसे में सैनिटरी पैड या टैम्पोन के साथ एक्स्ट्रा अंडरवियर, टिश्यू, पानी और दर्द में काम आने वाली चीजें रखना मददगार हो सकता है। थोड़ी तैयारी से सफर ज्यादा आरामदायक बनाया जा सकता है।
 

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Period Travel Essentials: Things Every Woman Should Pack for a Long Journey
पीरियड्स में लंबा सफर है? - फोटो : AI

पीरियड्स के दौरान सफर करना कई महिलाओं के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। खासकर जब सफर लंबा हो और रास्ते में बार-बार रुकने या वॉशरूम जाने की सुविधा न मिले। ऐसे में अगर बैग में जरूरी सामान पहले से रखा हो तो कई परेशानियों से बचा जा सकता है। सिर्फ सैनिटरी पैड या टैम्पोन रखना ही काफी नहीं है। कुछ छोटी-छोटी चीजें भी सफर के दौरान बहुत काम आती हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

Period Travel Essentials: Things Every Woman Should Pack for a Long Journey
पीरियड्स में लंबा सफर है? - फोटो : Freepik.com

एक्स्ट्रा अंडरवियर जरूर रखें
पीरियड्स में कभी-कभी पैड लीक हो सकता है। इसलिए बैग में एक-दो एक्स्ट्रा अंडरवियर रखें। अगर कपड़ों पर दाग लग जाए तो परेशानी कम होगी। इन्हें अलग पाउच में रखना बेहतर रहेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाएं।

वेट वाइप्स और टिश्यू रखें
लंबे सफर में हर जगह पानी या साफ वॉशरूम मिलना आसान नहीं होता। ऐसे में वेट वाइप्स और टिश्यू काम आते हैं। सैनिटरी प्रोडक्ट बदलने के बाद सफाई के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। खुशबू वाले प्रोडक्ट से जलन होती है तो बिना खुशबू वाले विकल्प रखें।

Period Travel Essentials: Things Every Woman Should Pack for a Long Journey
पीरियड्स में लंबा सफर है? - फोटो : Freepik.com

पानी की बोतल और हल्का स्नैक
पीरियड्स के दौरान पानी पीना जरूरी है। सफर में पानी की बोतल साथ रखें। साथ ही केला, बिस्कुट या ड्राई फ्रूट्स जैसा हल्का स्नैक रख सकती हैं। इससे रास्ते में भूख लगने पर बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

दर्द के लिए जरूरी सामान
अगर पीरियड्स में पेट दर्द या कमर दर्द होता है तो डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल की जाने वाली दवा साथ रख सकती हैं। बिना सलाह के कोई नई दवा न लें। अगर आपको पहले से किसी दवा से एलर्जी है तो उसका भी ध्यान रखें।

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पीरियड्स में लंबा सफर है? - फोटो : Freepik.com

हीट पैड या गर्म पानी की बोतल
अगर रास्ते में पेट दर्द बढ़ जाए तो गर्म सिकाई से कुछ लोगों को आराम मिल सकता है। इसके लिए छोटा हीट पैड या गर्म पानी की बोतल उपयोगी हो सकती है। हालांकि इसे बहुत गर्म करके त्वचा पर सीधे न लगाएं।

एक छोटा पाउच अलग रखें
सैनिटरी प्रोडक्ट, टिश्यू, वाइप्स और एक्स्ट्रा अंडरवियर को एक छोटे पाउच में रखें। इससे बैग में सामान ढूंढने में समय नहीं लगेगा। इस्तेमाल किए गए पैड को पेपर या बैग में लपेटकर डस्टबिन में डालें। उसे खुले में न फेंकें।

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पीरियड्स में लंबा सफर है? - फोटो : istock

सफर से पहले रूट और वॉशरूम की जानकारी रखें
अगर सफर बहुत लंबा है तो रास्ते में कहां-कहां वॉशरूम मिल सकता है, इसकी जानकारी पहले से रख लें। जरूरत पड़ने पर ड्राइवर या साथ सफर कर रहे व्यक्ति से सुरक्षित जगह पर रुकने के लिए कहें। अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, चक्कर या असहनीय दर्द हो तो सफर जारी रखने के बजाय मेडिकल मदद लें।

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