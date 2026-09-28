पीरियड के दौरान लंबा सफर है? बैग में सैनिटरी प्रोडक्ट के साथ ये चीजें भी रखें

1 of 5 पीरियड्स में लंबा सफर है? - फोटो : AI







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पीरियड्स के दौरान सफर करना कई महिलाओं के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। खासकर जब सफर लंबा हो और रास्ते में बार-बार रुकने या वॉशरूम जाने की सुविधा न मिले। ऐसे में अगर बैग में जरूरी सामान पहले से रखा हो तो कई परेशानियों से बचा जा सकता है। सिर्फ सैनिटरी पैड या टैम्पोन रखना ही काफी नहीं है। कुछ छोटी-छोटी चीजें भी सफर के दौरान बहुत काम आती हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

2 of 5 पीरियड्स में लंबा सफर है? - फोटो : Freepik.com

एक्स्ट्रा अंडरवियर जरूर रखें

पीरियड्स में कभी-कभी पैड लीक हो सकता है। इसलिए बैग में एक-दो एक्स्ट्रा अंडरवियर रखें। अगर कपड़ों पर दाग लग जाए तो परेशानी कम होगी। इन्हें अलग पाउच में रखना बेहतर रहेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाएं।



वेट वाइप्स और टिश्यू रखें

लंबे सफर में हर जगह पानी या साफ वॉशरूम मिलना आसान नहीं होता। ऐसे में वेट वाइप्स और टिश्यू काम आते हैं। सैनिटरी प्रोडक्ट बदलने के बाद सफाई के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। खुशबू वाले प्रोडक्ट से जलन होती है तो बिना खुशबू वाले विकल्प रखें।

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पानी की बोतल और हल्का स्नैक

पीरियड्स के दौरान पानी पीना जरूरी है। सफर में पानी की बोतल साथ रखें। साथ ही केला, बिस्कुट या ड्राई फ्रूट्स जैसा हल्का स्नैक रख सकती हैं। इससे रास्ते में भूख लगने पर बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी।



दर्द के लिए जरूरी सामान

अगर पीरियड्स में पेट दर्द या कमर दर्द होता है तो डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल की जाने वाली दवा साथ रख सकती हैं। बिना सलाह के कोई नई दवा न लें। अगर आपको पहले से किसी दवा से एलर्जी है तो उसका भी ध्यान रखें।

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हीट पैड या गर्म पानी की बोतल

अगर रास्ते में पेट दर्द बढ़ जाए तो गर्म सिकाई से कुछ लोगों को आराम मिल सकता है। इसके लिए छोटा हीट पैड या गर्म पानी की बोतल उपयोगी हो सकती है। हालांकि इसे बहुत गर्म करके त्वचा पर सीधे न लगाएं।



एक छोटा पाउच अलग रखें

सैनिटरी प्रोडक्ट, टिश्यू, वाइप्स और एक्स्ट्रा अंडरवियर को एक छोटे पाउच में रखें। इससे बैग में सामान ढूंढने में समय नहीं लगेगा। इस्तेमाल किए गए पैड को पेपर या बैग में लपेटकर डस्टबिन में डालें। उसे खुले में न फेंकें।

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