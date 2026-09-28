काम की बात: अपने घर-दुकान का एड्रेस गूगल मैप पर कैसे अपलोड करें? यहां जानें तरीका

आज के समय में गूगल मैप सिर्फ रास्ता बताने के काम नहीं आता। बल्कि, लोग इसका इस्तेमाल घर, दुकान, ऑफिस और दूसरी जगहों की लोकेशन खोजने के लिए भी करते हैं। अगर आपके घर या दुकान का सही पता गूगल मैप पर नहीं दिख रहा है, तो इसे जोड़ने या सुधारने का विकल्प मौजूद है।





हालांकि, घर के निजी पते और बिजनेस की लोकेशन को गूगल अलग तरीके से मैनेज करता है। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं कि आप अपने घर या दुकाने के एड्रेस को कैसे गूगल मैप पर अपलोड कर सकते हैं। आप आगे इसका तरीका जान सकते हैं...